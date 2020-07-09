Почему жители Евросоюза предпочитают делать имплантацию зубов в Турции?

С необходимостью протезирования зубов рано или поздно сталкивается большинство людей.

Существует два основных варианта восстановления зубов — протезирование съемными и несъемными протезами. В настоящее время все большим спросом пользуется протезирование несъемными протезами на имплантах. Такой способ протезирования гарантирует прочную фиксацию протеза в ротовой полости и максимальную степень комфорта.

Почему имплантация зубов в Турции так популярна?

Турецкая стоматология востребована не только среди местных жителей, но и среди иностранных пациентов. На лечение зубов в Турцию ежегодно приезжают тысячи пациентов из стран ЕС и СНГ. Все дело в том, что Турция предлагает качественные стоматологические услуги по доступным ценам.

Не секрет, что имплантация зубов — процедура недешевая. Итоговая сумма зависит от стоимости импланта, способа имплантации, типа используемого протеза, расценок клиники и т.д. Но если сравнить стоимость имплантации зубов в Турции и Европе, то разница по цене будет существенная.

Низкая стоимость имплантации в Турции отнюдь не означает плохое качество. Турецкие стоматологи — это высококлассные специалисты, которые используют в работе исключительно современные импланты мировых производителей. Более низкая стоимость обусловлена такими факторами как высокая конкуренция в сфере стоматологии, небольшая стоимость аренды помещений, а также минимальная наценка на расходные материалы.

Что такое имплантация зубов?

Необходимость в проведении имплантации возникает при потере нескольких зубов или всего зубного ряда. Суть процедуры заключается в том, что в костную ткань челюсти на месте утраченных зубов внедряют импланты.

Стандартные импланты представляют собой титановые стержни. В дальнейшем на импланты закрепляют коронки либо же протез. Такой протез плотно прилегает к десне, он не смещается и не выпадает.

Существует два основных вида имплантации зубов: двухэтапная и одноэтапная. Чем же отличаются эти технологии?

Двухэтапная имплантация зубов

Двухэтапная имплантация зубов осуществляется в несколько этапов. Проведение двухэтапной имплантации возможно только при условии достаточного объема костной ткани челюсти. Если же у пациента отмечается атрофия костной ткани, то сначала проводят процедуру по ее наращиванию.

Непосредственно имплантация зубов выполняется следующим образом:

Установка зубных имплантов (при отсутствии целого зубного ряда устанавливают 8-12 имплантов). Сверху на импланты надевают специальные заглушки. Приживление импланта к кости займет около 3-6 месяцев. Удаление заглушки и установка формирователя десны, что займет еще 2-4 недели. Установка протеза на имплантат.

Это классическая методика имплантации зубов, которая гарантирует качественный результат. Единственный недостаток методики — большие затраты времени.

Одноэтапная имплантация зубов

Среди иностранных пациентов более востребована одноэтапная имплантация зубов в Турции. Особенность этой методики заключается в том, что протез установят практически сразу после вживления имплантов.

Турецкие стоматологи проводят одноэтапную имплантацию зубов по технологиям all-on-4 и all-on-6. Технология all-on-4 предполагает вживление 4 имплантов в челюсть, а технология all-on-6 — 6 имплантов. Через 2-3 дня после вживления имплантов на них фиксируют протез.

Одноэтапная имплантация зубов обладает рядом преимуществ по сравнению с классической:

Возможность проведения имплантации сразу после удаления больных зубов.

Не требуется предварительное наращивание костной ткани, поскольку all-on-4 и all-on-6 импланты вживляются под углом — в более плотные слои кости.

Экономия денег за счет проведения меньшего количества процедур и использования всего нескольких имплантов.

Экономия времени, поскольку вся процедура имплантации зубов с подготовкой займет не более 7-10 дней.

Использование современных технологий позволяет провести имплантацию зубов в наиболее короткие сроки — буквально за время отпуска. Собственно, иностранцы так и делают — приезжают на отдых в Турцию и параллельно занимаются лечением зубов.

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