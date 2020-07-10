Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления
Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления
Новый учебный год: в правительстве разрабатывают механизмы и условия обучения детей
Новый учебный год: в правительстве разрабатывают механизмы и условия обучения детей
Футбол на ТВ: где и когда смотреть матчи 30-го тура УПЛ
Футбол на ТВ: где и когда смотреть матчи 30-го тура УПЛ
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июля

Как бороться с дневной сонливостью

Как бороться с дневной сонливостью
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Ходьба по лестнице, прогулка в парк, взаимодействие с животными, жевательная резинка – существуют разные простые способы справиться с дневной сонливостью и повысить энергию во второй половине дня, что так необходимо для работы.

Посильная физическая активность. Движение улучшает кровоток, обеспечивая приток кислорода и питательных веществ к мышечной ткани, что естественным образом увеличивает энергию. Доктор медицины Карл Базил (директор отделения эпилепсии и сна в Колумбийском университете) рекомендует двигаться до наступления дневной сонливости. Подойдут самые простые действия – потягивания, ходьба по лестнице, обход здания.

Перерыв. Исследователи Университета Торонто установили, что отсутствие перерыва во время обеда увеличивает усталость и непродуктивность офисных работников. Ученые рекомендуют отрываться от работы на это время. Даже просто уход от рабочего стола может вас подзарядить, утверждают они.

Прогулка в парк. Если есть возможность, сделайте перерыв и сходите ненадолго в ближайший парк. Результаты экспериментов свидетельствуют: возможность побывать в природной среде помогает лучше выполнять тесты на память и внимание. Такая обстановка освобождает мозг от необходимости поддерживать функцию прямого внимания, требующую активной фокусировки (как, например, это делают работа или вождение автомобиля). Происходит своеобразная когнитивная перезагрузка.

Животные. Согласно исследованию Колледжа ветеринарной медицины Университета Миссури, общение с животными повышает уровень гормона окситоцина, подавляющего гормоны стресса и делающего нас более спокойными и сосредоточенными. Мысли о домашнем питомце дают тот же эффект. Даже просмотр видео с котиками позволяет справиться с дневной сонливостью, повышая уровень положительных эмоций и энергии.

Жевательная резинка. Было обнаружено, что жевание в течение 15-20 минут может стать простым способом умственной стимуляции.

Вода. Обезвоживание вызывает усталость, плохое настроение, трудности с концентрацией внимания. Специалисты Клиники Майо советуют начинать свой день с большого стакана воды и продолжать пить далее, на протяжении суток.

Как не набрать лишний вес или как не заедать стресс

Любимые мелодии. Их прослушивание во время работы повышает производительность, к такому заключению пришли ученые Университета Майами.

Правильная еда. Лучше всего энергичность поддерживают белки (нежирное мясо, рыба и яйца) и сложные углеводы (цельное зерно, бобовые). Листовая зелень (капуста, шпинат) обеспечивает железом, помогающим уменьшить усталость. В свою очередь, простые углеводы (белый хлеб, выпечка, сладости) стимулирует всплеск и падение уровня сахара в крови, что способствует спаду энергии, сонливости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Сонливость, Дневная сонливость.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
02 ДТП на трассе Одесса-Николаев: один из пассажиров сгорел заживо (Видео)
03 Почему жители Евросоюза предпочитают делать имплантацию зубов в Турции?
04 Итоги дня 9 июля: COVID-19, Зеленский на Волыни и подкуп главы ФГИ
05 10 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
В ОП объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем
В Луганской области пожарные продолжают бороться с огнем
Командующий ООС Наев рассказал, сколько военных РФ находятся в оккупированном Крыму
Наев рассказал, сколько военных РФ в оккупированном Крыму
Как бороться с дневной сонливостью
Как бороться с дневной сонливостью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь