В каких случаях вода не приносит пользу организму

Вода нужна для полноценной деятельности органов слуха и зрения, для правильного кровообращения и пищеварения. А длительный дефицит воды в организме приводит к галлюцинациям и летальному исходу. Поэтому важно регулярно пить чистую воду.

Ни для кого не секрет, что вода - источник жизни, она поддерживает здоровья и влияет на все процессы в нашем организме. Но бывают ситуации, когда она приносит не только пользу, но и серьезный вред.

"Передозировка" водой

Врачи постоянно твердят о том, что взрослый человек ежедневно должен выпивать около 2 литров воды, и это правда очень важно. Такого количества жидкости достаточно, чтобы организм насытился и оставил "запас" на случай непредвиденной ситуации. Но если вы постоянно превышаете норму, тогда ждите проблем. "Передозировка" воды может привести к отечности, тошноте и рвоте, потому что нарушается внутренний баланс. Из-за того, что жидкость начинает вымывать соль из организма у вас может развиться гипонатриемия - заболевание, которое поражает почки и печень.

Вода сразу после еды

Не пейте воду сразу после приема пищи, особенно после употребление жирных и калорийных продуктов. Такая привычка не только нарушает процесс пищеварения, но и может стать причиной заворота кишок.

Вода для восстановления организма

Многие считают, что большое количество воды может улучшить работу всех органов. Но это не так. Например, она не заставит почки работать быстрее и выводить больше токсинов. Чтобы поддерживать постоянный объем, почки могут реасорбировать часть воды, которую уже отфильтровали, не задействуя дополнительные ресурсы.