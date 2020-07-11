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Налетай, но осторожно: польза и вред персиков

Налетай, но осторожно: польза и вред персиков
07:54 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay
Аромат персика способен действовать на организм человека как антидепрессант. Также фрукт способен влиять на деятельность мозга, улучшая память и повышая концентрацию внимания.

Персик принадлежит к подроду Миндаль рода Слива семейства Розовые. Растет в умеренно-теплом климате Украины, Молдовы, Грузии, на Кавказе, также персик выращивают в Средней Азии.

Различают три разновидности персика:

 — персик обыкновенный;

 — нектарин;

 — персик приплюснутый (инжирный).

Ароматные персики употребляют в свежем виде, а также делают варенье, джемы и компоты.

Калорийность персика составляет всего 45 ккал на 100 грамм, поэтому он часто встречается в меню различных диет, таких как персиковая диета и диета Кемпнера.

Польза

В мякоти фрукта содержатся: органические кислоты, аскорбиновая кислота, витамины группы В, пектиновые вещества, каротин, минеральные вещества — калий, фосфор, железо, марганец, медь, селен, магний, цинк.

Благодаря большому количеству витаминов в персиках, их рекомендуют есть для профилактики от простуды и авитаминоза. Один персик обеспечивает организму ¾ дневной нормы витамина С.

Также персики полезно есть людям с пониженным гемоглобином, анемией, а также при стрессовых ситуациях. Употребление персиков способствует повышению аппетита, улучшению пищеварения, персик хорошо утоляет чувство голода.

Персик также используют в косметологии — из семян фрукта готовят персиковое масло. Мякоть фрукта используют для приготовления косметических масок при солнечных ожогах. Экстракт персика входит в состав косметических тоников.

Вред:

В персиках содержится много углеводов и сахара, поэтому их не рекомендуют употреблять людям с сахарным диабетом и ожирением. Также персики могут вызвать аллергию из-за пыльцы на бархатистой поверхности.

С осторожностью нужно употреблять персики, как и другие свежие фрукты, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Чрезмерное употребление фруктов может вызвать расстройство кишечника.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Персик.

Автор:

Телеграф
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