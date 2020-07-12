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Летом самое то: продукты, которые помогут омолодить кожу в жаркую пору

Летом самое то: продукты, которые помогут омолодить кожу в жаркую пору
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Сделайте регулярными в своем рационе летом несколько простых продуктов – это позволит ее омолодить.

Пища, богатая определенными питательными веществами, помогает сохранять кожу здоровой, гладкой и упругой.

Вода. Летом пить ее в необходимом количестве особенно просто благодаря жаркой погоде – ежедневно следует употреблять минимум 2 литра. Вода стимулирует процессы вывода токсинов, что благоприятно сказывается на состоянии кожи, препятствует воспалениям. Вдобавок поддерживается ее увлажненность – это обеспечивает ровный тон, защищает от появления мелких морщин, заломов. Недостаток влаги провоцирует появление прыщей, делает кожу тусклой, что старит внешне.

Витамин С. Он не только помогает повысить иммунитет, но также позволяет обрести здоровую и чистую, молодую на вид кожу, при этом содержится в простых продуктах. Употребляйте лимонный сок, апельсины, киви, капусту, яблоки, сладкий перец, петрушку, ешьте ягоды – все они очень богаты нужным веществом.

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Куркума. Специя обладает антимикробными свойствами, помогающими бороться с проблемами кожи – прыщами и другими инфекциями.

Белок. Куриные яйца – простой доступный продукт с высоким содержанием белка. Белки известны как строительные блоки организма, их потребление поддерживает процессы регенерации кожи после ожогов, воспалений, инфекций, нарушающих ее целостность.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Кожа, Продукты.

Автор:

Телеграф
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