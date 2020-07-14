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Самые полезные продукты, содержащие кальций
Самые полезные продукты, содержащие кальций

Самые полезные продукты, содержащие кальций

Самые полезные продукты, содержащие кальций
Обновлено 07:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com
Всем известно, что кальций — это главный элемент для формирования прочных костей. Но в одиночку он не сможет сделать всю работу. Для укрепления костей необходим еще и витамин D ("солнечный витамин"), который помогает нашему организму усваивать кальций.

Все в детстве слышали о том, что нужно пить побольше молока, потому что он делает наши кости здоровыми и крепкими. Но с возрастом важность употребления кальция нисколько не уменьшилась, наоборот, даже возросла. В каких же продуктах он содержится?

Брокколи

Эта капуста обладает многими полезными для организма свойствами. К примеру, одна миска приготовленной брокколи обеспечивает % от рекомендованной дневной дозы кальция. Также этот продукт богат на витамины, клетчатку и фолиевую кислоту.

Бок-чой

Это сорт китайской капусты, который содержит много полезных компонентов, среди которых и кальций. Исследователи выяснили, бок-чой — единственный растительный продукт, который имеет высокий уровень абсорбции этого элемента.

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Сардина

В порции сардин находятся колоссальные 888 миллиграмм кальция. Единственное, о чем вам нужно помнить, так это о том, что эту рыбу лучше есть вместе с костями. Так доза полезного вещества будет выше.

Белая фасоль

Одной миски варенной фасоли будет достаточно, чтобы обеспечить вам 13% от дневной нормы кальция. Но в других бобовых культурах этого элемента значительно меньше.

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Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Кальций.

Автор:

Телеграф
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