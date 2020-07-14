Диабетикам стоит налетать на этот продукт

Медики настоятельно советуют употреблять этот продукт при диабете второго типа.

Ученые из Турции доказала пользу экстракта листьев и плодов оливы для диабетиков.

Исследование провели сотрудники университета в Стамбуле. Они получили доказательства, что оливковые листья помогут при диабете второго типа.

Дело в том, что экстракте листьев оливы содержится ряд веществ, которые имеют высокий противовоспалительный эффект.

Ученые полагают, что если диабетик употребляет чай на основе сухого экстракта из оливы, то происходит нормализация выработки инсулина. Кроме того, польза будет и при других гормональных систем.

Авторы исследования отмечают, что полезное вещество полифенол, которого много в составе как плодов, так и листьев оливы, устойчив к обработке. По этой причине страдающим диабетом нельзя пренебрегать употреблением оливок и оливково масла. Кроме того, польза будет и тем людям, которые страдают от воспалительных заболеваний поджелудочной железы и имеют проблемы с желудком и кишечником.