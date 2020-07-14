Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Раде повысили стипендии детям-сиротам
В Раде повысили стипендии детям-сиротам
В правительстве планируют продлить карантин
В правительстве планируют продлить карантин
Перед Украиной Германия сыграет с Чехией и Турцией
Перед Украиной Германия сыграет с Чехией и Турцией
Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку
Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку

Диабетикам стоит налетать на этот продукт

Диабетикам стоит налетать на этот продукт
Обновлено 16:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Медики настоятельно советуют употреблять этот продукт при диабете второго типа.

Ученые из Турции доказала пользу экстракта листьев и плодов оливы для диабетиков.

Исследование провели сотрудники университета в Стамбуле. Они получили доказательства, что оливковые листья помогут при диабете второго типа.

Дело в том, что экстракте листьев оливы содержится ряд веществ, которые имеют высокий противовоспалительный эффект.

Ученые полагают, что если диабетик употребляет чай на основе сухого экстракта из оливы, то происходит нормализация выработки инсулина. Кроме того, польза будет и при других гормональных систем.

Летний must have: веские причины добавить в рацион огурцы

Авторы исследования отмечают, что полезное вещество полифенол, которого много в составе как плодов, так и листьев оливы, устойчив к обработке. По этой причине страдающим диабетом нельзя пренебрегать употреблением оливок и оливково масла. Кроме того, польза будет и тем людям, которые страдают от воспалительных заболеваний поджелудочной железы и имеют проблемы с желудком и кишечником.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Продукты, Диабет, Оливки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине резко подорожал доллар: свежий курс валют
02 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
03 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
04 Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
05 СМИ: Динамо продает Цыганкова и Миколенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн
Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн
В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
В Кабмине рассматривают возможность обучения детей в две смены
С нового учебного года школьники могут обучаться в две смены
Ушел из жизни один из ведущих &quot;Разрушителей легенд&quot; Грант Имахара
Ушел из жизни один из ведущих "Разрушителей легенд" Грант Имахара
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь