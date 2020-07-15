Снизит давление: шпинат окрестили настоящим суперфудом

Британские ученые назвали один из лучших продуктов для защиты от гипертонии - это шпинат. Выводы базируются на результатах исследования шведских ученых, были опубликованы Express.

По словам специалистов, шпинат - настоящий суперфуд, он содержит важные для сердечно-сосудистой системы питательные вещества калий, фолат и магний.

"Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления", - утверждают эксперты.

Медики пояснили, что его регулярное употребление помогает сбалансировать хрупкий баланс калия и натрия, необходимый для здоровых сосудов. Благодаря такому балансу почки эффективнее справляются с работой по выведению лишней жидкости, создающей дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, повышающую риск развития опасной гипертонии.

Организм современных людей зачастую страдает от избытка натрия (соли), снижающего способность почек удалять жидкость. Шпинат является одним из лучших продуктов для защиты от подобной проблемы.

Как сообщалось ранее, финики также благотворно влияют на здоровье гипертоников, так как способны снижать артериальное давление. Кроме того, включение этих плодов в рацион - залог здоровой печени и почек.