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Черника названа самой полезной лесной ягодой

Черника названа самой полезной лесной ягодой
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Черника не только переносит заморозку в морозилке, но и отлично подходит для выпечки, смузи, полезных йогуртов. Черника способна замедлить старение и уменьшить риск заболевания глаз.

Эта лесная ягода невероятно богата антиоксидантами (протоантоцианиды, флавоноиды и танины), которые уменьшают воспаление и замедляют старение. Помимо того, в чернике содержатся кальций, магний, марганец, витамины А, В1, В6, С и PP.

Темно-синий цвет ягода получила благодаря красителю антоциану. Ученые на опытах доказали, что это вещество уменьшает риски многих заболеваний сердца, кровеносной системы, глаз и рака.

Однако самый главный плюс черники: она помогает зрению. Так, лабораторные опыты показали, что употребление черники может предотвратить или лечить заболевания глаз, например, отслоение сетчатки. В основном, положительное действие связано с улучшением кровотока сетчатки глаза.

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Черника может приостановить ухудшение зрения. Ее следует применять в целях профилактики проблем с глазами.

Единственный недостаток ягоды - это достаточно высокая цена.

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Польза, Черника.

Автор:

Телеграф
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