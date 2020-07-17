Лечебная косметика для волос: как отличить реальное средство от уловки производителя

Когда состояние прически и кожи оставляет "желать лучшего" (секутся кончики или нет желаемого объема), а кожа выглядит тусклой и безжизненной, каждая девушка бежит в ближайший магазин и покупает "чудодейственные" средства в ожидании мгновенного эффекта. Но, зачастую, желаемого результата не наступает ни после первого, ни после десятого раза применения. Почему так происходит и как не попасться на уловку маркетологов мы расскажем в этой статье.
Невидимая опасность
Современная индустрия производства косметических средств существенно шагнула вперед. Но чтобы удержаться на плаву, многие сомнительные производители выдают за лечебные составы те, в которых от натуральных (полезных) составляющих нет и следа. Они успешно заменяются различными химическими препаратами, порой даже опасными для здоровья. Один из таких – пропиленгликоль. Он безжалостно вытягивает из кожных покровов и волос влагу, лишая их жизненно важных компонентов. Но, на ряду с этим, этот компонент придает гладкости. Его действие очень схоже с глицерином, но стоимость в разы дешевле.
Есть еще несколько компонентов, которые способны существенно снизить себестоимость и вместе с тем качество косметики:
лаурил-сульфокислоты;
парабен;
гидрохинон;
ацетат алюминия;
триклозан.
По данным независимых лабораторных исследований, эти компоненты могут нанести непоправимый вред вашему здоровью, начиная от незначительного раздражения до преждевременного старения и образования раковых клеток. Поэтому не стоит приобретать лечебные средства в ближайшем супермаркете, лучше купить косметику на сайте, который специализируется в данном вопросе. Здесь вам точно предложат действенный препарат, а не дешевую "пустышку".
Чью продукцию стоит покупать
Это наиболее актуальный вопрос, который интересует многих потребителей. Но однозначно ответить на него достаточно сложно, ведь каждый организм уникален и реакция на одно и то же средство у всех может быть абсолютно разным.
Одним из часто упоминаемых в социальных сетях является бренд Bioderma. Потребители положительно отзываются о нем, выделяя несколько преимуществ:
приемлемая стоимость;
эффективность большинства средств;
не вызывает привыкания и сохраняет эффект, даже после окончания использования.
Линейка продуктов торговой марки гипоаллергенна, не вызывает раздражений и подходит даже для самой чувствительной кожи. Они производят средства для очищения, увлажнения, восстановления, питания и лифтинга кожи. Если вас заинтересовала косметика Bioderma, заказать ее можно, перейдя по ссылке https://avocado.ua/kosmetika-bioderma/.
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