Лечебная косметика для волос: как отличить реальное средство от уловки производителя

Проблемы с волосами могут появиться по разным причинам. Мы расскажем вам, как избавиться от секущихся кончиков и какие реальные препараты использовать.

Когда состояние прически и кожи оставляет "желать лучшего" (секутся кончики или нет желаемого объема), а кожа выглядит тусклой и безжизненной, каждая девушка бежит в ближайший магазин и покупает "чудодейственные" средства в ожидании мгновенного эффекта. Но, зачастую, желаемого результата не наступает ни после первого, ни после десятого раза применения. Почему так происходит и как не попасться на уловку маркетологов мы расскажем в этой статье.

Невидимая опасность

Современная индустрия производства косметических средств существенно шагнула вперед. Но чтобы удержаться на плаву, многие сомнительные производители выдают за лечебные составы те, в которых от натуральных (полезных) составляющих нет и следа. Они успешно заменяются различными химическими препаратами, порой даже опасными для здоровья. Один из таких – пропиленгликоль. Он безжалостно вытягивает из кожных покровов и волос влагу, лишая их жизненно важных компонентов. Но, на ряду с этим, этот компонент придает гладкости. Его действие очень схоже с глицерином, но стоимость в разы дешевле.

Есть еще несколько компонентов, которые способны существенно снизить себестоимость и вместе с тем качество косметики:

лаурил-сульфокислоты;

парабен;

гидрохинон;

ацетат алюминия;

триклозан.

По данным независимых лабораторных исследований, эти компоненты могут нанести непоправимый вред вашему здоровью, начиная от незначительного раздражения до преждевременного старения и образования раковых клеток. Поэтому не стоит приобретать лечебные средства в ближайшем супермаркете, лучше купить косметику на сайте, который специализируется в данном вопросе. Здесь вам точно предложат действенный препарат, а не дешевую "пустышку".

Чью продукцию стоит покупать

Это наиболее актуальный вопрос, который интересует многих потребителей. Но однозначно ответить на него достаточно сложно, ведь каждый организм уникален и реакция на одно и то же средство у всех может быть абсолютно разным.

Одним из часто упоминаемых в социальных сетях является бренд Bioderma. Потребители положительно отзываются о нем, выделяя несколько преимуществ:

приемлемая стоимость;

эффективность большинства средств;

не вызывает привыкания и сохраняет эффект, даже после окончания использования.

Линейка продуктов торговой марки гипоаллергенна, не вызывает раздражений и подходит даже для самой чувствительной кожи. Они производят средства для очищения, увлажнения, восстановления, питания и лифтинга кожи. Если вас заинтересовала косметика Bioderma, заказать ее можно, перейдя по ссылке https://avocado.ua/kosmetika-bioderma/.

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