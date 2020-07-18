Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition
Microsoft прекратила производство консоли Xbox One X: ждем Xbox Series X

Невероятно, но факт: спать в носках опасно

Невероятно, но факт: спать в носках опасно
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Довольно часто люди предпочитают не снимать носки перед сном, и медики объяснили, почему это может быть опасно.

Если спать в носках, может нарушиться кровообращение в области щиколоток от сдавливания их резинкой, что вредно для сердечно-сосудистой системы.

Манера спать в носках опасна для здоровья, их резинки в области щиколоток могут передавить сосуды и нарушить циркуляцию крови, что повышает риск образования сгустков, тромбов. Кроме того, в носках ноги хуже проветриваются, начинают потеть и могут пострадать от размножения грибков.

Также медики объяснили, что во время сна тело стремится к охлаждению, поскольку организм естественным образом замедляет процессы функционирования внутренних систем. Некоторое снижение температуры необходимо, чтобы нормально спать, и тело выделяет свое тепло в том числе через ноги. Спя в плотных носках, многие люди могут испытывать перегревание, из-за чего начинают страдать нарушениями сна. Расстройства сна часто влекут за собой другие патологии - проблемы настроения, эндокринные нарушения, лишний вес.

Признаки дефицита витаминов: как пополнить запас необходимых микроэлементов

Тем, кто все равно не готов перестать спать без носков, медики советуют отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов с мягкой резинкой, а также тщательно следить за их чистотой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сон, Вред, Бессонница, Носки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Франции горит готический собор XV века
02 Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак
03 "Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
04 "Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)
05 В Киеве на станции метро произошел взрыв, есть пострадавший
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держите слово&quot;: Зеленского призвали подать в отставку
"Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
Массовое закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран &quot;красной зоны&quot;
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран "красной зоны"
&quot;Выбрались из норки&quot;: Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
"Выбрались из норки": Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь