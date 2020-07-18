Насколько полезна для организма минеральная вода

Все слышали о том, что в день желательно выпивать около 2 литров воды, особенно в жаркую погоду. Правильный водный баланс поддерживает наш организм в тонусе и способствует хорошему самочувствию. Но мало кто задумывался над тем, какую воду можно пить каждый день.

Перед употреблением воды следует внимательно ознакомиться с этикеткой бутылки. Например, надпись вода "столовая", где уровень минерализации до 1г/л, говорит о том, что ее можно пить ежедневно.

Но очень важно изучить и сам состав воды. Стоит запомнить, что хлоридную воду нельзя употреблять при гипертонии (повышенном давлении), а магниевую - при колитах и диарее. Если степень минерализации 1-10г/л - это лечебно-столовая вода и пить ее можно "курсами", а если выше 10г/л - тогда только по назначению врача.

От состава зависят показания и противопоказания:

сульфатные воды влияют на кальциевый обмен и противопоказаны подросткам, женщинам после 40, людям с остеопорозом;

вода, насыщенная железом, показана при дефиците этого вещества в организме;

магниевая вода стимулирует перистальтику кишечника и желчевыводящих путей, что хорошо при запорах, и плохо - при диарее;

При этом, врачи отмечают, что у каждого средства "своя ниша", а лечение должно быть комплексным, не только водой.