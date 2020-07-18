Насколько полезна для организма минеральная вода

Перед употреблением воды следует внимательно ознакомиться с этикеткой бутылки. Например, надпись вода "столовая", где уровень минерализации до 1г/л, говорит о том, что ее можно пить ежедневно.
Но очень важно изучить и сам состав воды. Стоит запомнить, что хлоридную воду нельзя употреблять при гипертонии (повышенном давлении), а магниевую - при колитах и диарее. Если степень минерализации 1-10г/л - это лечебно-столовая вода и пить ее можно "курсами", а если выше 10г/л - тогда только по назначению врача.
От состава зависят показания и противопоказания:
сульфатные воды влияют на кальциевый обмен и противопоказаны подросткам, женщинам после 40, людям с остеопорозом;
вода, насыщенная железом, показана при дефиците этого вещества в организме;
магниевая вода стимулирует перистальтику кишечника и желчевыводящих путей, что хорошо при запорах, и плохо - при диарее;
При этом, врачи отмечают, что у каждого средства "своя ниша", а лечение должно быть комплексным, не только водой.