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Что есть в жару, чтобы чувствовать себя отлично

Что есть в жару, чтобы чувствовать себя отлично
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com
Пока природа продолжает радовать нас теплыми деньками, разбираемся, какие продукты подходят для лета и почему.

МЯТА

Эфирное масло мяты перечной — одно из лучших масел в жару: оно охлаждает пищеварительный огонь. Многолетнее травянистое растение, мята обладает способностью охлаждать организм. Свежие листики мяты дополнят натуральный лимонад или салат из свежих фруктов.

ОГУРЦЫ

Свежий огурец утоляет жажду и охлаждает. Он выступает в качестве антиоксиданта, особенно если поступает в организм вместе с жареными продуктами. Диетологи рекомендуют в жару делать лимонад на основе воды, ломтиков огурца и лимона — он охладит и мгновенно утоляет жажду.

КАБАЧКИ

Кабачки, особенно когда они молодые, можно без преувеличения назвать природным лекарством. В их мякоти содержатся не только белки и углеводы, но и каротин, аскорбиновая кислота, витамины группы В, пектины, минеральные соли магния, калия, кальция и железа. В жару они восполняют состав микроэлементов, а также, благодаря высокому содержанию воды, быстро усваиваются.

СПАРЖА

Минимальная калорийность спаржи и высокое содержание клетчатки делают продукт отличным ингредиентом в жаркую погоду, что позволяет сделать рацион легче и разгрузить организм. Главный секрет приготовления вкусной спаржи — не передержать продукт на огне, нужная степень «аль денте» достигается буквально за пару минут.

КИВИ

В зависимости от сорта, киви может быть весом от 50 до 150 грамм, при этом большую его часть составляет вода (около 84%). Помимо этого, фрукт славится высоким содержанием витамина С, из-за чего француженки считают его главным продуктом для красоты кожи. В жару киви отлично восстанавливает водный баланс и повышает сопротивление к УФ-лучам.

КОКОСОВАЯ ВОДА

Кокосовая вода — это чудо-напиток, восполняющий водный баланс организма. Она очень освежает и содержит здоровые углеводы, электролиты и минералы, сохраненные в натуральной форме и в самых стерильных условиях. Это натуральный изотонический напиток, где уровень электролитов такой же, как в человеческом организме. Наиболее полезна кокосовая вода, полученная прямо из молодого кокоса.

ЛАЙМ

Высокое содержание витамина С в лайме делает его незаменимым в диетическом и лечебном питании, поскольку аскорбиновая кислота нейтрализует вредный холестерин, растворяет жиры и выводит их из организма, укрепляет иммунитет и ускоряет выздоровление при простуде, что является частым явлением из-за сезона кондиционеров. Охлажденные напитки на основе лайма помогают восполнить баланс микроэлементов и воды.

АРБУЗ

Как ни удивительно, но такой продукт, как арбуз, уступает вышеприведенным в содержании воды — здесь ее 92%. Это источник легкоусваиваемых сахарозы и фруктозы, пектинов, органических элементов и кислот, а также витаминов. Арбуз обладает мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, жаропонижающим, слабительным и общеукрепляющим свойствами. Нормализует процессы обмена веществ, усиливает перистальтику кишечника.

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ЩАВЕЛЬ

В сезон дачной зелени эксперты по здоровому питанию рекомендуют налегать на щавель, так как употребление этого листового овоща очень эффективно поддерживает работу сердца и сосудов — органов, особенно сильно страдающих от жары. По словам врачей, щавель защищает сосуды от опасных холестериновых отложений.

ЗЕЛЕНАЯ ГРЕЧКА

В жару многие люди страдают от ухудшения сна, именно поэтому диетологи рекомендуют ввести в рацион зеленую гречку. Благодаря высокому содержанию железа, она укрепляет нервную систему, что благоприятно влияет на сон и психоэмоциональное состояние.

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Здоровье, Лето, Продукты питания.

Автор:

Телеграф
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