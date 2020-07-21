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Незаменимый продукт, который всегда "под рукой": как правильно выбрать свежее мясо

Незаменимый продукт, который всегда "под рукой": как правильно выбрать свежее мясо
Обновлено 18:46 Сегодня Телеграф
Натуральное свежее мясо всегда было и остается основным источником животного белка. Это пока еще незаменимый продукт питания. В его составе жиры и протеин, витамины и микроэлементы, необходимые аминокислоты. Все это – важные составляющие для правильного развития и роста человека. Недаром с незапамятных времен люди одомашнили многие виды животных, выводя новые породы с более полезным и вкусным мясом.

Отборное мясо с фермы к столу

Свежий, отборный продукт всегда пользуется спросом. Вот, только чтобы найти качественное мясо, нужно время, которого у современной хозяйки и так мало. Можно, конечно, приобрести мясные заготовки впрок, сделав заморозку. Но так вкусовые качества и некоторые полезные свойства легко теряются. Идеален с этой точки зрения только охлажденный продукт. К сожалению, не у всех и не всегда есть возможность приехать в специализированный магазин. И часто приходится довольствоваться остатками с витрины супермаркета. А ведь так удобно в любое время иметь под рукой большой выбор мясных продуктов!

Выход есть. Телятина, баранина, домашняя птица, кролик. Свежайшее экологически чистое фермерское мясо всегда в наличии в магазине "Мясной Рай". Продукт от производителя с безупречной репутацией не содержит антибиотиков и гормонов.

Магазин "Мясной рай" всегда готов побаловать своих постоянных и новых покупателей продукцией собственного производства:

  • нежные блинчики с разными начинками;

  • вкуснейшие вареники, пельмени, равиоли и манты;

  • сочные котлетки и ароматная долма;

  • люля-кебаб, наггетсы, хинкали, чебуреки;

  • оливковое масло оригинальной рецептуры.

И другие вкусности и полезности.

Лояльная ценовая политика и оперативная доставка позволит любой хозяйке частенько удивлять кулинарными шедеврами гостей и домочадцев.

Кроличьи секреты

Человек разводит кроликов с незапамятных времен. И до сих пор кроличье мясо вне конкуренции по полезности и диетичности. О пользе мяса кроля хотя бы раз слышали все. И не только от дуэта комиков. Почему оно так популярно?

  • Действительно, нежные, сочные кусочки обладают высокой степенью усваиваемости. Именно поэтому первым мясным прикормом малыша выступает кролик. Человеческий организм способен переварить до 90% этого продукта.

  • При высоком содержании белка, в кролике практически нет холестерина. Зато много лецитина, который препятствует появлению атеросклероза.

  • Этот великолепный антиоксидант и благотворно влияет на синтез ДНК и миелина.

  • Нормализует обмен метаболизм, поддерживает оптимальный баланс веществ в организме.

 

А еще его можно употреблять аллергикам. За счет минимального содержания пуриновых веществ, в небольших количествах кроличье мясо не навредит при подагре. Оно рекомендовано беременным и кормящим. Такой кладезь микро- и макроэлементов, витаминов, "строительных материалов" для растущего организма редко можно встретить в мясопродуктах:

  • кобальт, калий, фтор, фосфор, железо, марганец;

  • витамины группы В, аскорбиновая кислота, ниацин;

  • два десятка аминокислот, в том числе арахидоновая.

К тому же, кролик – вкусное и низкокалорийное мясо. Это идеальный продукт, для желающих похудеть.

Легкие, диетические мясные изделия показаны всем возрастным категориям. Но, чтобы воспользоваться всеми достоинствами замечательного продукта, купить мясо кролика правильнее у проверенных продавцов – например, вот здесь, где знают толк в качественных свежих мясопродуктах. Убедиться лично несложно: магазины компании "Мясной Рай" есть практически в каждом районе города.

Материал публикуется на правах рекламы 

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Мясо, Продукты питания.

Автор:

Телеграф
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