Как легко сохранить здоровье зубов с помощью современных гаджетов

Лучшее лечение зубов - это постоянная профилактика.

Каждый из нас не очень любит ходить к стоматологам, особенно, если на это нету совсем времени и средств. Но, чтобы сохранить здоровые зубы, нужно тщательно за ними следить. В этом нам помогут современные гаджеты.

Самым надежным и обязательным средством для ухода за зубами является зубная щетка. Сейчас на рынке ассортимент зубных щеток очень велик. Она может быть как обычной, так и электрической. И в каждом виде есть свои плюсы. Но для полноценного ухода за всей полостью рта нужно использовать еще специальные ирригаторы.

Ирригаторы начали использовать еще в 1960-х годах. С тех пор они видоизменились и стали намного удобнее в использовании.

Как работает ирригатор и для чего он нужен?

Во время визита к стоматологу вы, наверняка, чувствовали, как вашу ротовую полость ополаскивают после “ремонтных” процедур. Это и был стационарный ирригатор, который ополаскивает ротовую полость, удаляет пищу между зубами, снимает налет и делает массаж десен.

Сейчас же есть домашние ирригаторы, которые легко использовать в своей ванной или в поездках. Они стали компактными и автономными.

Видео: Как работает ирригатор

Ирригаторы являются самым лучшим средством по уходу за всей полостью рта. Они более универсальны нежели электрические зубные щетки.

Главные функции ирригаторов:

удаление зубного налета;

удаление остатков пищи;

очистка межзубных промежутков (заменяет зубную нить);

антибактериальная функция;

массаж десен.

“Вода камень точит” - эта народное высказывание очень точно подчеркивает функцию ирригаторов. Ведь, главное в работе устройства - это нужный напор воды, точнее очистной жидкости, которая проникает в самые труднодоступные места.

Ирригатор - это короб из пластика с контейнером для очистной жидкости. Устройства делятся на разные подвиды с разными насадками. В этом случае лучше всего проконсультироваться со стоматологом и в магазине.

Виды ирригаторов:

импульсные (подается разный гидравлический напор очистной жидкости для полноценного удаления зубного налета);

микропузырьковые (очистная жидкость или вода в ирригаторе обогащается кислородом, образуя маленькие пузырьки, что придает особенный эффект очистки - пользуется большим спросом);

многоструйные (подается не одна, а много струй воды под одним уровнем напора).

На сегодняшний день существует очень богатый ассортимент ирригаторов. Заряжаются они, в основном, от USB. Они очень удобны в использовании, как дома, так и в дороге, взяв с собой в маленькую сумочку. Да, нужно “заправлять” специальной очистной жидкостью, но это же здоровье ваших зубов. Помните, хорошая профилактика заменяет поход к стоматологу!

Перед тем, как использовать ирригаторы в домашних условиях, нужно обязательно проконсультироваться со стоматологом. Особенно, если вы используете брекеты, импланты, протезы или коронки.