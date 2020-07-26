Целебная ягода: польза для детей, пожилых и людей с лишним весом

Крыжовник или агрус - это питательные и очень полезные плоды. Их принято употреблять в сыром виде, а также делать из него джемы и варенье.

Крыжовник на 80% состоит из воды, в нем есть фруктоза и глюкоза, много органических кислот, пектин, каротин, витамины Е и С.

Эта целебная ягода благотворно действует на желудок и кишечник, регулирует обмен веществ и помогает при воспалительных процессах в почках, мочевом пузыре. Он выводит лишнюю жидкость, обладает желчегонным и мочегонным эффектом.

Употребление ягод крыжовника при любой диете поможет быстрее снизить вес. Он показан при малокровии, укрепляет иммунитет и защищает от радиоактивных веществ.

Хорошо восстанавливает крыжовник силы нашего организма после перенесенных простудных заболеваний, помогает при воспалениях верхних дыхательных путей.

Пожилые, страдающие высоким артериальным давлением, должны обратить внимание на эти полезные ягоды: крыжовник регулирует давление, мягко снижая его без таблеток.

Регулярное употребление крыжовника уменьшает риск возникновения опухолей, воспалительных процессов в организме.

Дети, склонные к аллергии, чаще всего хорошо переносят введение в рацион крыжовника.

Старайтесь чаще включать эту полезную и вкусную ягоду в свой летний рацион в свежем виде. На зиму крыжовник заготавливают в виде замороженных ягод, варенья, желе. Из сушеного крыжовника можно делать целебные отвары, улучшающие обмен веществ и препятствующие авитаминозу.

Противопоказан крыжовник людям, склонным к частым диареям, а также больным энтеритом, колитом, гастритом и другими воспалительными недугами ЖКТ.