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Целебная ягода: польза для детей, пожилых и людей с лишним весом

Целебная ягода: польза для детей, пожилых и людей с лишним весом
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Крыжовник или агрус - это питательные и очень полезные плоды. Их принято употреблять в сыром виде, а также делать из него джемы и варенье.

Крыжовник на 80% состоит из воды, в нем есть фруктоза и глюкоза, много органических кислот, пектин, каротин, витамины Е и С.

Эта целебная ягода благотворно действует на желудок и кишечник, регулирует обмен веществ и помогает при воспалительных процессах в почках, мочевом пузыре. Он выводит лишнюю жидкость, обладает желчегонным и мочегонным эффектом.

Употребление ягод крыжовника при любой диете поможет быстрее снизить вес. Он показан при малокровии, укрепляет иммунитет и защищает от радиоактивных веществ.

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Хорошо восстанавливает крыжовник силы нашего организма после перенесенных простудных заболеваний, помогает при воспалениях верхних дыхательных путей.

Пожилые, страдающие высоким артериальным давлением, должны обратить внимание на эти полезные ягоды: крыжовник регулирует давление, мягко снижая его без таблеток.

Регулярное употребление крыжовника уменьшает риск возникновения опухолей, воспалительных процессов в организме.

Дети, склонные к аллергии, чаще всего хорошо переносят введение в рацион крыжовника.

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Старайтесь чаще включать эту полезную и вкусную ягоду в свой летний рацион в свежем виде. На зиму крыжовник заготавливают в виде замороженных ягод, варенья, желе. Из сушеного крыжовника можно делать целебные отвары, улучшающие обмен веществ и препятствующие авитаминозу.

Противопоказан крыжовник людям, склонным к частым диареям, а также больным энтеритом, колитом, гастритом и другими воспалительными недугами ЖКТ.

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Свойства, Польза, Крыжовник.

Автор:

Телеграф
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