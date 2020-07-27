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Сердце "запоет" от счастья: как миндаль влияет на наш организм

Сердце "запоет" от счастья: как миндаль влияет на наш организм
Обновлено 10:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Медики определили идеальный перекус для сердца. Они рассказали, что миндаль эффективно защищает сердечно-сосудистую систему.

По данным медиков из Великобритании, идеальным ежедневным перекусом, идущим на пользу сердцу, можно считать миндаль – он эффективно защищает от развития многих патологий сердечно-сосудистой системы.

Специалисты Королевского колледжа Лондона определили: регулярное употребление миндаля улучшает функционирование кровеносных сосудов (не считая других плюсов для здоровья). По этой причине они считают продукт идеальным перекусом.

По словам ученых, употребление миндаля способствует снижению уровня жира в брюшной полости и «плохого» холестерина в сосудах, являющихся ведущими маркерами сердечных заболеваний.

Что нужно есть, чтобы сердце было здоровым

Ими было проведено исследование с участием почти 7 тысяч человек (специалисты отслеживали особенности питания испытуемых). Оказалось, что именно любители миндаля имели лучшие показатели сердечного здоровья.

Также было замечено, что люди, предпочитающие перекусывать в течение дня именно орехами, склонны в целом употреблять меньше углеводной пищи, трансжиров, соли.

Другой эксперимент показал: заменив 20% ежедневно потребляемой вредной еды на миндаль, люди могут снизить личный риск заболеваний сердца на 32%.

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Специалисты определили, что антиоксиданты этого ореха защищают сосуды от пагубного воздействия свободных радикалов, способного нарушать приток крови к миокарду и провоцировать развитие ишемической болезни сердца.

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Сердце, Миндаль, Перекус.

Автор:

Телеграф
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