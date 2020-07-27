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"Ночной дожор": чем грозит неосознанная "дружба" с холодильником

"Ночной дожор": чем грозит неосознанная "дружба" с холодильником
12:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Тот, кто скажет, что ни разу не открывал дверцу холодильника поздно вечером или ночью, скорее всего, соврет. Но тем, кто это делает слишком часто это чревато серьезными последствиями.

Ни для кого не секрет, что есть ночью вредно. Узнайте, чем грозят ночные походы к холодильнику.

Набор веса

Еда в вечернее и ночное время способствует набору лишних килограммов. Во время сна организм расщепляет жировые отложения. В случае, если ночью в организме будет присутствовать пищи, этот процесс замедлится. Кроме того, будут накапливаться новые килограммы, так как желудок не сможет переваривать пищу в полной мере.

Отсутствие восстановления

Во время сна организм восстанавливается. Днем этому процессу мешают пища и стрессы. Соответственно, если в ночное время в желудке будет еда, восстановительные процессы заблокируются. В таком случае на утро вы будете ощущать вялость и плохое самочувствия.

Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак

Нарушение сна

Ужин в позднее время суток снижает выработку гормона сна – мелатонина. Из-за этого может появиться бессонница, вас станут мучить кошмары, и вы начнете просыпаться по каждому шороху.

Конечно, если есть на ночь редко, например, по праздникам, особого вреда организму не будет. Но если делать это регулярно, то в скором времени можно ощутить постоянный упадок сил, быстрый набор веса, обострение различных болезней и даже депрессию. Поэтому старайтесь есть не позже восьми часов вечера, чтобы давать организму возможность восстановиться.

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Все по теме:

Питание, Сон, Еда, Рацион.

Автор:

Телеграф
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