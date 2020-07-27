Врач рассказал об общем осложнении у переболевших коронавирусом

У многих переболевших COVID-19 после полного исчезновения клинических симптомов может наблюдаться озноб.

Нарушения в сердечно-сосудистой системе, а также эндокринологические, психоневрологические патологии могут преследовать человека после перенесенного коронавируса, – об этом рассказал врач Константин Терновой.

Врач заявил, что коронавирусная инфекция не проходит как обычная пневмония, после которой организм имеет возможность восстановиться за некоторое время. Он подчеркнул, что ковид сопряжен с сильной интоксикацией организма, и "все это колоссальные потери для здоровья".

Одним из возможных нарушений, возникающих как последствия перенесенного коронавируса, по словам специалиста, является формирование рубцов в тканях легких.

"Рубец – это ткань, которая растет в течение года. Через год он становится белым и твердым, с ним больше ничего сделать нельзя. На коже его можно вырезать, а в легких – нет", — заметил Терновой.

Помимо повреждений в легких, могут также возникать поражения тканей других органов – поджелудочной железы, сердца, яичек у мужчин. Врач пояснил, что в них присутствуют рецепторы к коронавирусу. Если учитывать, что лечение инфекции подразумевает прием кардиотоксичных препаратов, антибиотиков, могут пострадать почки, печень.

Долгосрочными последствиями ковидного заболевания способны стать и психические, неврологические нарушения: депрессия, апатия, астенический синдром, посттравматическое расстройство. Еще одна угроза – развитие симптомов, свойственных диабету.

"В результате перенесенной инфекции зачастую проявляются признаки сахарного диабета второго типа. Идет прямое поражение поджелудочной железы", — предупредил врач.