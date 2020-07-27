Скачать
Понедельник, 27.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследования коронавируса: врач рассказала о главной опасности COVID-19
Исследования коронавируса: врач рассказала о главной опасности COVID-19
Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
Луческу покинул Динамо - СМИ
Луческу покинул Динамо - СМИ
Hulu презентовал первый тизер сериала "Хелстром" (Видео)
Hulu презентовал первый тизер сериала "Хелстром" (Видео)

Врач рассказал об общем осложнении у переболевших коронавирусом

Врач рассказал об общем осложнении у переболевших коронавирусом
Обновлено 19:28 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
У многих переболевших COVID-19 после полного исчезновения клинических симптомов может наблюдаться озноб.

Нарушения в сердечно-сосудистой системе, а также эндокринологические, психоневрологические патологии могут преследовать человека после перенесенного коронавируса, – об этом рассказал врач Константин Терновой.

Врач заявил, что коронавирусная инфекция не проходит как обычная пневмония, после которой организм имеет возможность восстановиться за некоторое время. Он подчеркнул, что ковид сопряжен с сильной интоксикацией организма, и "все это колоссальные потери для здоровья".

Одним из возможных нарушений, возникающих как последствия перенесенного коронавируса, по словам специалиста, является формирование рубцов в тканях легких.

"Рубец – это ткань, которая растет в течение года. Через год он становится белым и твердым, с ним больше ничего сделать нельзя. На коже его можно вырезать, а в легких – нет", — заметил Терновой.

Помимо повреждений в легких, могут также возникать поражения тканей других органов – поджелудочной железы, сердца, яичек у мужчин. Врач пояснил, что в них присутствуют рецепторы к коронавирусу. Если учитывать, что лечение инфекции подразумевает прием кардиотоксичных препаратов, антибиотиков, могут пострадать почки, печень.

Когда лучше худеть: советы диетолога

Долгосрочными последствиями ковидного заболевания способны стать и психические, неврологические нарушения: депрессия, апатия, астенический синдром, посттравматическое расстройство. Еще одна угроза – развитие симптомов, свойственных диабету.

"В результате перенесенной инфекции зачастую проявляются признаки сахарного диабета второго типа. Идет прямое поражение поджелудочной железы", — предупредил врач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Последствия коронавируса.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разговор Зеленского и Путина: в Москве недовольны постановлением Рады о местных выборах
02 Чтобы сердце было здоровым: назван идеальный перекус
03 Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
04 Палкин о Луческу: Мистеры так не поступают
05 ДТП во Вьетнаме: автобус улетел с дороги и перевернулся, много погибших (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курортный Бердянск накрыла непогода: прошел рекордный ливень, часть города осталась без света
Бердянск накрыла непогода: прошел рекордный ливень
СМИ: Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19
СМИ: Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19
Пандемия COVID-19: в РФ уже более 816 тыс случаев коронавируса
Пандемия COVID-19: в РФ уже более 816 тыс случаев коронавируса
Умер известный дизайнер Кансай Ямамото
Умер известный дизайнер Кансай Ямамото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь