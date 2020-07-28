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Токсины, прощайте: этот всем известный овощ спасет Ваш кишечник

Токсины, прощайте: этот всем известный овощ спасет Ваш кишечник
Обновлено 09:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Врачи настоятельно рекомендуют людям, имеющим проблемы с кишечником, внести в свой рацион побольше огурцов.

Давно не секрет, что овощи - источник витаминов, микроэлементов и других полезных веществ, которые поддерживают здоровье организма. Каждый из овощей имеет свои полезные свойства.

Диетологи советуют обратить особое внимание на огурец, его часто недооценивают, не осознавая, насколько он может быть полезным.

Известно, что этот хрустящий овощ содержит в себе витамины А, С, В, Е, К, а также калий, фосфор, кальций, магний, никотиновую кислоту и тиамин. Они укрепляют иммунную систему, улучшают внешний вид кожи, улучшают свертываемость крови и снижают уровень сахара.

Простые способы восстановить естественную микрофлору кишечника

Из-за того, что огурец на 96% состоит из воды, его рекомендуют употреблять в жаркие дни, чтобы избежать обезвоживания организма. Но это не все преимущества этого овоща. Огурец обладает мочегонным действием, поэтому его стоит употреблять при заболеваниях почек и инфекциях мочевыводящих путей. Этот овощ эффективно выводит из организма токсины и улучшает обмен веществ.

Помимо этого, огурец богат антиоксидантами, которые защищают клетки от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая этим опасные процессы в организме.

Напомним, ученые выяснили, что содержащееся в огурцах и клубнике соединение останавливает процесс ухудшения памяти и спасает от проявлений болезни Альцгеймера.

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Все по теме:

Кишечник, Токсины, Огурец.

Автор:

Телеграф
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