Как избавиться о утренней горечи во рту: плюс причины появления

Наверное, многие из вас переживали это чувство, особенно после затянувшихся праздников, после веселья, отмеченного обильными застольными возлияниями. Но мало кто задумывался о том, что отвратительное чувство горечи во рту - не просто временный дискомфорт, а важный симптом, причиной которого может быть серьезное заболевание, о чем таким образом и сигнализирует ваш организм. И простым полосканием рта с помощью сладкой газировки или огуречного рассола причину эту убрать невозможно.
Появление утреннего ощущения горечи во рту может иметь разные причины, но чаще всего, как считают медики, это означает серьезные проблемы с печенью. Если горьковатый привкус становится регулярным спутником утренних пробуждений, а также сопровождается другим симптомами (тяжестью в правом подреберье, вечером - изжогой), это может означать явные проблемы с желчевыводящими путями, за которыми следует обязательный визит к гепатологу. Ведь сам по себе ни холецистит, ни гепатит, ни тем более цирроз не рассосется.
И утренняя, и наступающая сразу после еды горечь во рту говорит о том факте, что в ваш пищевод попала желчь. Это означает, что у вас – нарушение работы желчного пузыря. Если говорить точнее, то такие симптомы, совмещенные с частыми запорами, могут говорить о возможном воспалении желчного пузыря – холецистите. Если его не лечить, то застой желчи может привести к образованию камней в самом пузыре или в печени, что приведет к весьма печальным последствиям – возможной закупорке (когда камни перекрывают желчные протоки) и срочной госпитализацией, за которой следует удаление всего желчного пузыря.
Эти же симптомы могут свидетельствовать и о начинающемся циррозе печени. Он обычно сопровождается также вздутием живота и расстройством стула. В группе риска находятся активные курильщики, те, кто злоупотребляет алкогольными напитками, а также часто контактирующие с токсическими или химическими веществами. Утренняя горечь может также говорить о возможном хроническом гастрите, заболеваниях 12-перстной кишки, повышенной кислотности в желудке или даже инфекциях десен.