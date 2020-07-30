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Как избавиться о утренней горечи во рту: плюс причины появления

Как избавиться о утренней горечи во рту: плюс причины появления
Обновлено 13:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Знакомо ли вам ощущение, когда, просыпаясь утром, вы не можете думать ни о чем другом, как о противном вкусе горечи во рту? Да таком, что хочется немедленно пойти почистить зубы, или попить воды, чтобы избавиться от этого даже самому себе неприятного ощущения?

Наверное, многие из вас переживали это чувство, особенно после затянувшихся праздников, после веселья, отмеченного обильными застольными возлияниями. Но мало кто задумывался о том, что отвратительное чувство горечи во рту - не просто временный дискомфорт, а важный симптом, причиной которого может быть серьезное заболевание, о чем таким образом и сигнализирует ваш организм. И простым полосканием рта с помощью сладкой газировки или огуречного рассола причину эту убрать невозможно.

Появление утреннего ощущения горечи во рту может иметь разные причины, но чаще всего, как считают медики, это означает серьезные проблемы с печенью. Если горьковатый привкус становится регулярным спутником утренних пробуждений, а также сопровождается другим симптомами (тяжестью в правом подреберье, вечером - изжогой), это может означать явные проблемы с желчевыводящими путями, за которыми следует обязательный визит к гепатологу. Ведь сам по себе ни холецистит, ни гепатит, ни тем более цирроз не рассосется.

И утренняя, и наступающая сразу после еды горечь во рту говорит о том факте, что в ваш пищевод попала желчь. Это означает, что у вас – нарушение работы желчного пузыря. Если говорить точнее, то такие симптомы, совмещенные с частыми запорами, могут говорить о возможном воспалении желчного пузыря – холецистите. Если его не лечить, то застой желчи может привести к образованию камней в самом пузыре или в печени, что приведет к весьма печальным последствиям – возможной закупорке (когда камни перекрывают желчные протоки) и срочной госпитализацией, за которой следует удаление всего желчного пузыря.

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Эти же симптомы могут свидетельствовать и о начинающемся циррозе печени. Он обычно сопровождается также вздутием живота и расстройством стула. В группе риска находятся активные курильщики, те, кто злоупотребляет алкогольными напитками, а также часто контактирующие с токсическими или химическими веществами. Утренняя горечь может также говорить о возможном хроническом гастрите, заболеваниях 12-перстной кишки, повышенной кислотности в желудке или даже инфекциях десен.

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Здоровье, Горечь во рту.

Автор:

Телеграф
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