Осенняя аллергия: как избежать

Большинство людей думают, что аллергия может их настигнуть лишь весной и летом, но, к сожалению, это не так. Осень также приготовила несколько неприятных сюрпризов.

Основное ее отличие от летней в том, что в конце августа - сентябре в воздухе появляются пыльца амброзии и специфическая плесень. Реакция аллергиков на амброзию тяжелее обычных симптомов аллергии. Аллергены этого растения могут привести к развитию астмы. Что касается плесени, то ее количество в воздухе тоже резко возрастает с приходом осенней серой погоды. Плесень растет на опавших листьях, летающих по улицам, и других поверхностях окружающей среды.

Как выглядит осенняя аллергия?

Как правило, появляется сухой кашель. Если не обращать на него внимание, может развиться аллергическая астма. Одышка, затрудненное дыхание, давление в груди требуют обращения к врачу.

Кроме того, слезятся и опухают глаза - обычно сразу два глаза, кожа под ними может потемнеть. Появляются заложенность носа, насморк, зуд в носовой полости. Болит и зудит горло, если туда стекает содержимое носа.

Когда аллергены раздражают кожу, появляются зудящие высыпания, крапивница. Заложенность ушей и зуд в ушных раковинах - еще один частый симптом осенней аллергии.

Как избежать аллергии осенью?

Так же, как и в случае с летними раздражителями: держать утром окна закрытыми, не ходить в ранние часы по улицам. Придя домой, принимать душ, чтобы смыть пыльцу с тела, и сменять одежду.

Бороться с плесенью поможет регулярная уборка. Чтобы не усугубить симптомы, лучше полностью отказаться от алкоголя, полуфабрикатов и других вредных продуктов. Если знаете о предрасположенности к осенней аллергии, заранее начните принимать антигистаминные препараты - но только после консультации с аллергологом.