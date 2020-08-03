Обезжиренные продукты: так ли они полезны и почему не стоит ими увлекаться

Многие верят, что обезжиренные продукты не вредны для фигуры, способствуют похудению и так далее. Но правда ли это?

Миф номер 1 - в обезжиренных продуктах вообще нет жира. Это неправда. Небольшой процент все равно остается, например, в молочных продуктах минимальная часть жира - 0.5 процентов. Поэтому не стоит верить производителям, которые утверждают, что их продукция обезжирена до нуля.

Миф номер 2 - обезжиренные продукты не вредят фигуре и помогают похудеть. Сами по себе такие продукты не могут ни навредить, ни помочь в борьбе с лишними сантиметрами. Но они действительно могут стать неплохим дополнением рациона. Например, в сочетании с овощами, фруктами, злаками и так далее.

Важно также помнить, что при снижении процента жирности, скажем, в йогуртовой заправке салата полезные вещества из овощей будут усваиваться намного меньше.

Миф номер 3 - обезжиренные продукты всегда полезны и безопасны. Это не совсем так. Например, в обезжиренный творог часто добавляют крахмал, сахар, ароматизаторы и другие подобные добавки, так как иначе этот продукт будет не слишком привлекательным и вкусным. Лучше употреблять в пищу натуральные продукты, не боясь более высокого процента жирности.