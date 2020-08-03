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Копайте поскорее: в чем ценность молодого картофеля

Копайте поскорее: в чем ценность молодого картофеля
Обновлено 22:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Диетологи рассказали, чем какую пользу несет молодой картофель.

Молодой картофель - это очень полезный продукт. Из него можно сделать сок, который будет содержать множество полезных веществ: калий, магний, фосфор и различные витамины.

Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

"Сырой картофель используется в народной медицине для регенерации ран, например, после ожогов, для омоложения организма, потому что имеет в составе антиоксиданты, что позволяет поддерживать красоту и увлажненность кожи. Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, которые имеют повышенную кислотность, язвенные болезни. Также для лечения ЛОР-органов, для лечения верхних отделов пищеварительного тракта", - сообщила диетолог.

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"Важно, где картофель произрастал – в каких почвах, чем его удобряли, поливали, что использовали при выращивании. В составе могут быть нитраты. Сами по себе они не вредны, но при хранении картофеля и в организме человека они могут превратиться в нитриты и нитрозамины, которые дают канцерогенный эффект. Количество нитритов увеличивается при хранении картофеля, особенно в условиях высоких температур от 5 градусов и выше. Чтобы нитриты не накапливались, картофель надо хранить в холодильнике, а также надо тщательно срезать кожицу", - добавила Королева.

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Питание, Картофель, Овощь.

Автор:

Телеграф
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