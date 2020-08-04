Холодное пиво и жара: совместимы ли эти вещи

Бытует мнение, что прохладное пиво спасает от жажды в знойную погоду. Специалисты развенчали этот распространенный миф.

Для начала разберемся, действительно ли холодный напиток обладает освежающим эффектом. Специалисты поясняют: во время приготовления под большим давлением его обогащают углекислым газом, из-за этого образуются пузырьки. Так как в пищеводе давление значительно ниже, чем в пиве, а температура выше, газ, оказавшись в желудке, "просится" обратно, забирая из из организма тепло. Именно поэтому создается обманчивое ощущение прохлады.

Медики утверждают: употребление охлажденного пива в зной может пагубно отразиться на самочувствии. Оно мешает работе желудка, из-за этого появляются такие неприятные симптомы, как функциональные расстройства ЖКТ, плохой запах во рту, общая усталость.

Хотя пиво - напиток с малым процентом алкоголя, потреблять его в больших количествах нельзя. Это чревато серьезными последствиями:

из-за злоупотребления раздражается слизистая желудка, поэтому могут развиться язва, гастрит, кислотный рефлюкс, появляется вздутие;

в сусле есть гуаниловая кислота, которая повышает в крови уровень мочевой кислоты, что приводит к подагре, желчекаменной болезни;

если регулярно употреблять пиво, организм постепенно накапливает алкоголь, что негативно влияет на сердечные функции: возникают аритмия, тахикардия, иные признаки проблем с сердцем.

Эксперты также предупреждают: не стоит смешивать алкогольные напитки, в том числе пиво, с газировками. Это ускоряет всасывание этанола в стенки желудка - и человек хмелеет в разы быстрее.

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