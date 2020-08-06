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И полезно, и вредно: немного о суши

И полезно, и вредно: немного о суши
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Ученые изучили, как деликатесы японской кухни воздействуют на организм человека.

Предметами анализа специалистов стали блюда, в которых используется рис, водоросли нори и сырая рыба, приправленная васаби и соевым соусом. Оказалось, что одни и те же блюда могут быть полезными и вредными – все зависит тот ингредиентов и объемов потребления.

Роллы и суши содержат кислоты насыщенные жирами. Они благотворно сказываются на сосудах, нормализуют массу тела и стабилизируют работу сердечной мышцы. Рис поставляет в организм клетчатку и белок, но если не соблюдать меру при его потреблении, то можно перегрузить организм углеводами, что выльется в лишний вес.

Основным ингредиентом этих деликатесов является рыба. Она содержит фосфор, который стимулирует работу мозга, но есть и здесь "подводные камни". Если употреблять ее в сыром виде, то попутно можно употребить микробы или заиметь паразитов, в частности гельминтов.

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Тунец, например, известен своей способностью накапливать пары ртути, который вместе с рыбой употребит поклонник этого деликатеса. Йод, который содержится в водорослях нори, также оказывает благотворное влияние на организм, но при обильном поедании суши можно накопить вредные излишки.

Васаби может в умеренных дозах помочь уничтожить раковые клетки, но его переизбыток провоцирует артрит.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Суши, Польза.

Автор:

Телеграф
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