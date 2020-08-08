Сигареты, прощайте: как преодолеть зависимость от курения

Оказывается, бросить такую вредную привычку как курение не так уж и сложно. Просто добавьте в свой рацион эти продукты.

Имбирь, шоколад и молоко помогут людям, имеющим зависимость от курения, избавиться от этой вредной привычки.

Имбирь

При желании закурить кусочек имбиря тщательно разжуйте. Специфический привкус этого продукта подавит желание потянуться за сигаретой. Помимо этого, вы можете заварить имбирный чай с лимоном и медом.

Черный шоколад

Отлично подходит для людей, борющихся со своей пагубной привычкой. Прекрасно избавляет от стресса, вызванного отменой поступления никотина в организм. Кусочек плитки черного шоколада с высоким содержанием какао и без сахара отлично притупляет аппетит и предотвращает переедание.

Молочная продукция

Вкус табака в сочетании с молоком у многих вызывает отвращение. Ешьте больше молочных продуктов – и бросить курить станет значительно проще.