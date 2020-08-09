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Эндокринолог назвал 2 продукта, которые помогут проблемному желудку

Эндокринолог назвал 2 продукта, которые помогут проблемному желудку
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Желудок - один из самых важных внутренних органов, от его здоровья зависит не только пищеварение, но и общее состояние организма. Эндокринолог Зухра Павлова назвала продукты, которые способны восстанавливать слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки и желудка.

Так, кисель и рисовый отвар обволакивают стенки желудка, раздраженная слизистая восстанавливается. По словам медика, самым полезным десертом является запеченное яблоко, содержащее много пектина. Свежее яблоко, даже натертое, может раздражать больной желудок.

В период обострения нужно исключить из рациона специи, жареное, уксус и сырые овощи, содержащие грубую клетчатку. Нужно помнить, что плохо пережеванная пища может повредить слизистую пищевода.

Гастрит - это воспаление слизистого слоя желудка, приводящее к нарушению функций этого органа. Сейчас его можно назвать заболеванием века: им болеют и взрослые, и дети.

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Гастриты могут быть предвестниками рака в желудочно-кишечном тракте.

Главная причина возникновения гастрита - бактерия Helicobacterpylori, которую обнаруживают в 85% зарегистрированных случаев. Также очень часто причиной болезни служит неправильный режим питания.

Ранее мы писали о том, чем полезны грецкие орехи для пищеварительной системы.

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Все по теме:

Желудок, Пищеварение.

Автор:

Телеграф
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