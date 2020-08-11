Прощаемся с холестерином: продукты, которые способствуют его снижению

Зашкаливает уровень холестерина в крови? Включите эти продукты в свой рацион и забудьте об этой проблеме.

Овсянка

Регулярное употребление овсяных хлопьев снижает уровень холестерина. Начинайте свое утро с овсянки и уже через несколько недель общий уровень холестерина снизиться больше чем на 5 процентов.

Чеснок

Чеснок укрепляет стенки сосудов и активно борется с холестерином. Правда, чтобы достичь эффективного результата, вам придется съедать как минимум 2-3 зубчика свежего чеснока в день. Если у вас есть проблемы, связанные с пищеварительным трактом, перед тем, как объявить холестерину чесночный бой, обратитесь за консультацией к вашему лечащему врачу.

Говядина

Звучит невероятно, но факт! Нежирное говяжье мясо полезно для работы сердечно-сосудистой системы. 100г постной говядины в день помогут вам снизить уровень холестерина в крови более чем на 10 процентов.

Оливковое масло холодного отжима

Настоящий эликсир богов – оливковое масло способно не только значительно снизить уровень холестерина в крови, но и улучшить общее состояние здоровья и укрепить иммунитет. Добавляйте его в салаты и блюда из овощей.