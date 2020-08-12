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Не нужно ничего особенного: эффективный способ избежания заражения Covid-19

Не нужно ничего особенного: эффективный способ избежания заражения Covid-19
08:24 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: pexels.com
Медик из Университета Колорадо Шелли Миллер назвала простой, но в то же время самый эффективный способ, как избежать заражения коронавируса.

Профессор инженерной механики Шелли Миллер рассказала, что самое важное для того, чтобы не заразиться Covid-19 – это постоянно проветривать помещение. Важно избавляться от застоявшегося воздуха.

Как утверждает Шелли Миллер, если вирус попал внутрь здания, то можно дать доступ свежему воздуху снаружи, чтобы получить возможность удалить патоген из помещения. Если внутри помещения находится несколько человек, то тщательное проветривание надо делать не менее шести раз в час.

В коммерческих зданиях воздух подается через системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а в обычных жилых домах – через открытые окна и щели.

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Обновлять воздух во время пандемии необходимо гораздо чаще. Об этом заявляли ученые в своем исследовании еще в 2016 году, когда бушевали пандемии SARS, MERS и H1N1. Специалисты рекомендовали делать проветривание не менее 9 раз в час и таким образом риск заражения снижался в разы.

Там, где нет системы кондиционирования и вентиляции, Миллер советует держать постоянно открытыми окна и двери, чтобы было постоянное обновление воздуха.

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Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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