Панацея от лишнего веса: чем поможет арбуз для худеющих

Арбуз - лучший десерт. В 100 г: 30 ккал, 7,5 г углеводов и 80% воды! Он богат калием, а значит, обладает диуретическим действием.
А еще он богат каротиноидами, витамином С и биофлованоидами.
Арбуз помогает справляться с отеками и способствует перистальтике кишечника.
Главные правила употребления арбуза:
1. Не ешьте натощак - это разжигает тягу к еде.
2. Ешьте на десерт, по 250-300 г в прием пищи.
3. Не ешьте перед сном.
4. Готовьте с арбузом напитки, сорбеты, добавляйте в салат и даже легкий арбузный суп - очень летняя тема.
Ранее мы писали об уникальной и эффективной арбузной диете.