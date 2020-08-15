Панацея от лишнего веса: чем поможет арбуз для худеющих

Арбуз является прекрасным средством для очистки организма. Благодаря большому содержанию витаминов, фолиевой кислоты, каротина и других полезных веществ эта ягода улучшает обмен веществ в организме и благотворно влияет на все системы организма.

Арбуз - лучший десерт. В 100 г: 30 ккал, 7,5 г углеводов и 80% воды! Он богат калием, а значит, обладает диуретическим действием.

А еще он богат каротиноидами, витамином С и биофлованоидами.

Арбуз помогает справляться с отеками и способствует перистальтике кишечника.

Главные правила употребления арбуза:

1. Не ешьте натощак - это разжигает тягу к еде.

2. Ешьте на десерт, по 250-300 г в прием пищи.

3. Не ешьте перед сном.

4. Готовьте с арбузом напитки, сорбеты, добавляйте в салат и даже легкий арбузный суп - очень летняя тема.

Ранее мы писали об уникальной и эффективной арбузной диете.