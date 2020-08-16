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Чем может быть опасен храп и стоит ли обращаться к врачу: ответ специалистов

Чем может быть опасен храп и стоит ли обращаться к врачу: ответ специалистов
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Эпизодический храп встречается очень часто, и люди, как правило, не считают нужным идти к врачу. Но иногда он может быть по-настоящему опасен.

Чаще всего в основе храпа лежат лор-патологии, например, в строении перегородки. Он может возникать и от неудачного положения тела, и от лишнего веса. Еще одна причина — атрофические изменения стенки гортани: язычок разрастается и вызывает трудности с дыханием.

Самые тяжелые последствия могут быть от храпа, вызванного апноэ сна. Человек не дышит 1–2 минуты, что чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением памяти и появлением головных болей.

Храп повышает риск развития депрессии — человек просыпается и чувствует себя разбитым, раздраженным. Увеличиваются риски ДТП, если человек водит машину.

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Понять, что храп ненормален и пора обращаться к специалисту, помогут несколько признаков:

  • Утренняя головная боль. Человек просыпается в состоянии разбитости, у него тяжелая голова, боль в затылке, повышенное давление.

  • Регулярные ночные пробуждения. В результате человек практически не спит, что чревато опасными последствиями.

  • Косвенный признак — появление раздражительной слабости, чрезмерное потоотделение.

  • Главным фактором риска остается лишний вес, точнее, окружность шеи с двойными, тройными подбородками.

  • Синдром обструктивного апноэ сна – внезапная остановка дыхания, когда громко храпящий человек перестает дышать, а затем всхрапывает и продолжает свой сон. Это состояние, кроме прочего, ухудшает качество сна, что приводит к развитию синдрома хронической усталости. Кроме того, апноэ мешает нормальному сну членам семьи пациента.

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Здоровье, Сон, Храп.

Автор:

Телеграф
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