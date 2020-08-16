Чем может быть опасен храп и стоит ли обращаться к врачу: ответ специалистов

Эпизодический храп встречается очень часто, и люди, как правило, не считают нужным идти к врачу. Но иногда он может быть по-настоящему опасен.

Чаще всего в основе храпа лежат лор-патологии, например, в строении перегородки. Он может возникать и от неудачного положения тела, и от лишнего веса. Еще одна причина — атрофические изменения стенки гортани: язычок разрастается и вызывает трудности с дыханием.

Самые тяжелые последствия могут быть от храпа, вызванного апноэ сна. Человек не дышит 1–2 минуты, что чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением памяти и появлением головных болей.

Храп повышает риск развития депрессии — человек просыпается и чувствует себя разбитым, раздраженным. Увеличиваются риски ДТП, если человек водит машину.

Понять, что храп ненормален и пора обращаться к специалисту, помогут несколько признаков: