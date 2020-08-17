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Идеальный плод для женского здоровья: чем полезна тыква

Идеальный плод для женского здоровья: чем полезна тыква
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Какие полезные эффекты приносит поедание и использование тыквы на женское здоровье.

Многие знают о полезных свойствах тыквы. Но задумывались ли женщины, что этот продукт даёт именно для них?

Польза мякоти тыквы

Мякоть тыквы невероятно полезна для женского здоровья. Особенно в плане похудения. Это идеальный плод для такой цели. В одной чашке тыквы содержится целых 7 граммов клетчатки, что больше даже, чем у цельнозернового хлеба. Благодаря продукту улучшается пищеварительный процесс, отлично уходят лишние килограммы. Рекомендуется употреблять овощ хотя бы дважды в неделю.

Польза тыквенных семечек

Семена тыквы обладают целым рядом питательных веществ. Магний в составе позволяет уменьшить риск развития сахарного диабета, что положительно сказывается на женском здоровье. В период климакса тыквенные семена помогают защититься от онкологии груди, а при уже развившейся опухоли — замедлить рост раковых клеток. Правда, такой способ профилактики и помощи в терапии положителен только при соблюдении других рекомендаций врачей.

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Также они полезны для здоровья женщин с гиперактивным мочевым пузырем. Данный недуг проявляется в виде недержания мочи и частого мочеиспускания. Поедание семечек овоща поможет защититься от страшных проявлений. И наконец, добавка к рациону способна стать профилактическим средством от синдрома поликистозных яичников и бороться с ней при её появлении.

Польза тыквенного масла

Уровень "плохого" холестерина у женской половины человечества нередко встречается во время климакса. А он приводит к образованию атеросклероза и сердечно-сосудистым болезням. Употребляя масло тыквы, подобный симптом можно предотвратить, повысив уровень "хорошего". В том числе снижается артериальное давление.

Тыква для красоты

Многие представительницы женского пола пользуются различными средствами для сохранения молодости и красоты. Однако заменить их можно при помощь тыквы. Овощ способен стать достойной альтернативой маскам, скрабам. Главное, правильно использовать.

Так, маска с тыквой готовится просто: смешивается тыква, измельченная до пюре в блендере, с яйцом, ложкой мёда, двумя чайными ложками молока. Нанести на кожу и выждать 20 минут, затем смыть тёплой водой. Отличное средство для сухой и шелушащейся кожей.

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Скраб с измельченными семенами льна и пюрированной тыквой позволит отшелушить мертвые клетки кожи. Возьмите 70 граммов тыквы, ложку семян льна, 80 мл отвара ромашки и 70 граммов глины. Смешайте все компоненты, нанесите на кожу, массирующими движениями в течение двух минут смывайте скраб. Легкими движениями можно надавливать на кожный покров.

И наконец, эффективная маска для волос, которая станет отличной профилактикой выпадения и стимулирования роста волос. Потребуются ложка тыквенного масла, масла жожоба, 2 ложки кокосового, по 5 капель масел мяты, лаванды, эвкалипта. Можно немного подогреть, затем втирать в кожу головы и на волосы, оставить на полчаса. Затем смыть теплой водой, промыть волосы натуральным шампунем.

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Здоровье, Красота, Польза, Тыква.

Автор:

Телеграф
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