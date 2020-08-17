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Избавляемся от упитанного животика: легкая диета

Избавляемся от упитанного животика: легкая диета
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Диетологи рассказали, как быстро убрать живот. Результат будет виден уже через неделю.

Орехи, яйца, рыба, несладкий йогурт, ягоды, яблоки, листовая зелень, авокадо, соя – вот список продуктов, которые помогут тебе бороться с лишним жиром на животе.

Диета достаточно сытная и вкусная, поэтому вам не придется чувствовать себя голодной в течение дня.

Меню молочной диеты:

Завтрак. Сливочный йогурт, банан, печеное яблоко или груша, черный чай без сахара.

Обед. 100 г нежирного творога с медом, 100 г манной каши, сливочное мороженое.

Ужин. Сырники, вареное яйцо, салат из огурцов и помидоров, ряженка или питьевой йогурт.

Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак

Ты можешь варьировать это меню по своему усмотрению, главное – не увеличивать объем пищи и не добавлять сахар.

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Все по теме:

Питание, Диета, Живот, Похудание.

Автор:

Телеграф
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