Запах ацетона изо рта: основные причины

Ацетон в организме образуется при распаде липидов, перерабатываемых печенью. Тело избавляется от него, выводя вместе с потом, мочой и выдыхаемым углекислым газом. Некоторые нарушения способствуют тому, что организм перестает справляться со своевременным очищением и концентрация ацетона увеличивается, это может придавать дыханию специфический "аромат".
Медиками были названы данные отклонения, способные быть причиной появления запаха ацетона изо рта:
слишком незначительное количество углеводов в рационе питания, преобладание жиров и белками;
недостаточный уровень гидратации;
сахарный диабет второго типа;
хронические патологические процессы в органах желудочно-кишечного тракта;
дисфункция щитовидной железы;
нарушения работы почек, печени;
инфекционные заболевания,
развивающийся в организме рак.
Специалисты подчеркивают, что появление запаха ацетона изо рта человека является серьезным поводом для обращения к врачу и обследования.
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