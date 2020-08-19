Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд
COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд
Митинги в Беларуси: Лукашенко поручил КГБ пресекать действия организаторов
Митинги в Беларуси: Лукашенко поручил КГБ пресекать действия организаторов
Официально: Куман - главный тренер Барселоны
Официально: Куман - главный тренер Барселоны
Бен Аффлек отметил 48-летие: Ана де Армас выложила редкое фото с любимым
Ана де Армас выложила редкое фото с любимым

Запах ацетона изо рта: основные причины

Запах ацетона изо рта: основные причины
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Запах ацетона изо рта может появиться и у взрослого, и у ребенка. О чем он говорит, и какие проблемы со здоровьем могут быть связаны с появлением запаха ацетона изо рта?

Ацетон в организме образуется при распаде липидов, перерабатываемых печенью. Тело избавляется от него, выводя вместе с потом, мочой и выдыхаемым углекислым газом. Некоторые нарушения способствуют тому, что организм перестает справляться со своевременным очищением и концентрация ацетона увеличивается, это может придавать дыханию специфический "аромат".

Медиками были названы данные отклонения, способные быть причиной появления запаха ацетона изо рта:

  • слишком незначительное количество углеводов в рационе питания, преобладание жиров и белками;

  • недостаточный уровень гидратации;

  • сахарный диабет второго типа;

  • хронические патологические процессы в органах желудочно-кишечного тракта;

  • дисфункция щитовидной железы;

  • нарушения работы почек, печени;

  • инфекционные заболевания,

  • развивающийся в организме рак.

Сладкий поцелуй: как ухаживать за губами в домашних условиях

Специалисты подчеркивают, что появление запаха ацетона изо рта человека является серьезным поводом для обращения к врачу и обследования.

Ранее мы писали о пяти продуктах, которые освежат дыхание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запах, Ацетон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2020 года
02 "Обратился к рабочим, я тоже так делал": Горбачев назвал ошибку Лукашенко
03 "Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе
04 "Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком": вирусы могут передаваться через пыль
05 "Желаю им всего наилучшего": исполнитель роли Морфиуса рассказал, почему не участвует в съемках четвертой части "Матрицы"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Беларуси рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путина
В Беларуси рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путина
Карантин: в Греции ввели новые ограничения в популярных туристических местах
Карантин: в Греции ввели новые ограничения в популярных туристических местах
Школы будут проверять на безопасность обучения в условиях COVID-19
Школы будут проверять на безопасность обучения в условиях COVID-19
Volkswagen тизерит электрокар ID.4: новые изображения (Фото)
Volkswagen тизерит электрокар ID.4: новые изображения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь