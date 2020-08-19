Запах ацетона изо рта: основные причины

Запах ацетона изо рта может появиться и у взрослого, и у ребенка. О чем он говорит, и какие проблемы со здоровьем могут быть связаны с появлением запаха ацетона изо рта?

Ацетон в организме образуется при распаде липидов, перерабатываемых печенью. Тело избавляется от него, выводя вместе с потом, мочой и выдыхаемым углекислым газом. Некоторые нарушения способствуют тому, что организм перестает справляться со своевременным очищением и концентрация ацетона увеличивается, это может придавать дыханию специфический "аромат".

Медиками были названы данные отклонения, способные быть причиной появления запаха ацетона изо рта:

слишком незначительное количество углеводов в рационе питания, преобладание жиров и белками;

недостаточный уровень гидратации;

сахарный диабет второго типа;

хронические патологические процессы в органах желудочно-кишечного тракта;

дисфункция щитовидной железы;

нарушения работы почек, печени;

инфекционные заболевания,

развивающийся в организме рак.

Специалисты подчеркивают, что появление запаха ацетона изо рта человека является серьезным поводом для обращения к врачу и обследования.

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