Личико будет сиять: как использовать вазелин в косметических целях

Если дома есть баночка вазелина, вы уже обеспечены необходимым для косметических манипуляций.

Средство для снятия макияжа, помада, крем для лица и ног — все это старый добрый вазелин. Используйте его потенциал правильно.

1. Вазелин отлично увлажняет губы, заменяет гигиеническую помаду. Смазывайте им губки в жару, чтобы не пересыхали. А зимой вазелин защитит их от растрескивания. Смотрится как блеск, поэтому можно мазать нежную кожу хоть каждый день.

2. Когда окрашиваете волосы или покрываете ногти лаком, воспользуйтесь вазелином. Смажьте вазелином зону вокруг линии роста волос, чтобы пятна краски не «впечатались» в кожу. Нанесенный вокруг лунки ногтя, вазелин не даст испачкать лаком кожу пальца вокруг.

3. Используйте вазелин в качестве крема для ног: он избавляет от сухости и трещин. Нанесите его перед сном на чистые ноги и наденьте носки. Всего за пару процедур измените вид своих ступней до неузнаваемости.

4. Вазелином можно фиксировать брови, придавать им форму и увлажнять одновременно. Ресницы будут расти быстрее и станут гуще, если на ночь обработать их старой щеточкой от туши, смазанной вазелином.

5. Для пересушенных концов волос вазелин станет хорошей альтернативой ламинированию. Наносите его несколько раз в неделю в небольшом количестве.

6. Если у вас нет под рукой средства для снятия макияжа, воспользуйтесь вазелином. Он не только избавит от водостойкой косметики, но и увлажнит кожу.

7. Даже перхоть не устоит перед вазелином: после мытья волос, когда они слегка подсохнут, нанесите немного вазелина на кожу головы. Не смывайте. Повторяйте такую процедуру пару недель — и заметите, что перхоть исчезла.

8 Если у вас нет проблем с кожей, попробуйте вазелин в качестве ночной маски-крема. Распределите горошину средства по лицу и отправляйтесь спать. Утром кожа будет разглаженной и увлажненной.