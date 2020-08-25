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Быстро и эффективно: восстановление печени в домашних условиях

Быстро и эффективно: восстановление печени в домашних условиях
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com
Специалисты рассказали, как очистить печень в домашних условиях, чтобы не навредить здоровью.

Медики считают, что для профилактики разных заболеваний, необходимо время от времени очищать самые важные для функционирования органы.

Правда, проводить такие процедуры крайне опасно, особенно, если не знать состояние своего организма, возможные болезни, наличие аллергии на определенные продукты. Поэтому прежде чем начать процедуру очищения надо обязательно обследоваться у врачей, прислушаться к рекомендациям специалистов.

Такие меры предосторожности необходимы для того, чтобы не навредить своему организму и не прибавить себе лишние болезни.

Медики перечислили признаки большого количества токсинов в печени

Как известно, именно от печени зависит то, как мы будет выглядеть и себя чувствовать Если этот орган будет неправильно функционировать, то токсины и яды не будут выводится с организма. Однако, печень, тоже иногда надо очищать.

Если вы заметили прыщи, покраснения и высыпания в области висков, притяжательные головные боли, неприятные ощущения в коленных суставах, частые запоры, боль при нажатии на правое подреберье, то можно смело начинать очищать печень.

Одним из самых эффективных способов очистить этот орган является рассасывание растительного масла натощак. Одну столовую ложку масла активными движениями щек и языка необходимо рассасывать до тех пор, пока оно не станет жидким или молочного оттенка. Такая процедура должна занимать не меньше 20 минут. После процедуры прополоскать рот подкисленным раствором.

Могут повредить печень: продукты, которые очень вредны для организма

Очищать печень можно также оливковым маслом принимая по 1 ст. ложке два раз день, запивая лимонным соком за два часа до приема пищи.

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Все по теме:

Очищение, Печень, Орган.

Автор:

Телеграф
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