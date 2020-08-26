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Почему стоит есть кунжут: самые полезные свойства этого продукта

Почему стоит есть кунжут: самые полезные свойства этого продукта
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Медики поделились ценной информацией о семенах кунжута и их превосходных полезных свойствах.

Семена кунжута являются не самым низкокалорийным продуктом, потому как они относятся к роду масленичных и в 100 г семян содержится более 560 ккал. Но в то же время медики не могут назвать его «вредным» для фигуры или для людей, которые хотят сбросить лишний вес. Наоборот, кунжут даже поможет похудеть или же сохранить талию в неизменном виде, если избыточных килограммов у ее обладателя нет.

Люди часто пренебрегают советами экспертов, но в случае с семенами кунжута — это зря.

Рассмотрим самые полезные свойства этого продукта:

1. Профилактика рака. Учеными доказано, что кунжут благотворно влияет на кровеносную систему организма, в результате чего обеспечивая человеку крепкий иммунитет и мощную защиту от раковых клеток. Если у человека обнаружена предрасположенность к онкологическим заболеваниям, медики рекомендуют налегать на кунжут.

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2. Нормализация уровня холестерина в крови. Семена кунжута обогащены олеиновой кислотой, которая в свою очередь способна повлиять на холестериновые клетки. Таким образом лишний холестерин покинет сосуды и кровь, а необходимый — останется.

3. Здоровье костей и суставов. В семенах кунжута много кальция и усваивается он намного быстрее, чем из молока и других кальцийсодержащих продуктов.

4. Улучшение состава крови, а также профилактика железодефицитной анемии. В кунжуте содержится железо, фолиевая кислота и другие витамины группы В, которые способствуют выработке красных кровяных телец и не только.

5. Здоровые кожа, волосы и ногти. Так как в кунжуте достаточно жиров, его семена обладают способностью укреплять волосы, улучшать состояние кожи, снимать с нее раздражение и увлажнять ее изнутри, а также заботиться о красоте ногтей. Люди, регулярно употребляющие семена кунжута или кунжутное масло, не знают проблем таких как: слоятся или ломаются ногти, выпадают и не блестят волосы, кожа, как наждачный лист, или чересчур воспаленная, что даже тональный крем не помогает и так далее.

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6. Забота об органах ЖКТ. Особенно кунжут будет полезен тем, у кого гастрит, язва и прочие воспалительные заболевания.

7. Нормализация обмена веществ и похудение. Независимо от того, будете вы есть семена кунжута или пить кунжутное масло, уже через неделю обмен веществ заметно ускорится, а лишние сантиметры на талии начнут «таять» на глазах.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Кунжут.

Автор:

Телеграф
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