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Как распознать рак кожи: все, что нужно знать о меланоме

Как распознать рак кожи: все, что нужно знать о меланоме
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Рассказываем, как отличить злокачественную опухоль от безобидного родимого пятна и что делать, если ты подозреваешь у себя меланому кожи.

Британские эксперты рассказали, какие изменения кожных покровов должны насторожить.

Большая часть родинок, коричневых пятен и новообразований на коже не несут опасности, но некоторые их них могут быть предупреждающими сигналами о надвигающейся болезни. К признакам развития меланомы относят:

  • асимметрия: одна сторона родинки отличается от другой;

  • неровные границы родинки, иногда с зазубренными краями;

  • множественные цвета в родинке - тревожный признак;

  • увеличение размера:

  • появление новых симптомов: зуд и кровоточивость в области родинки, образование корки.

Эксперты подчеркивают: при обнаружении малейших изменений кожных покровов стоит незамедлительно обратиться к специалисту. На ранней стадии заболевание можно вылечить.

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Чтобы снизить риск возникновения злокачественной опухоли, нужно использовать специальные средства - солнцезащитные кремы, очки, но главное - не злоупотреблять принятием "солнечных" ванн, ограничить посещение соляриев.

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Все по теме:

Рак, Кожа, Меланома.

Автор:

Телеграф
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