Клюква: неоценимая польза ягоды в осенний период

По содержанию витаминов и минералов клюква считается самой полезной из дикорастущих ягод и применяется для лечения простудных заболеваний.

Созревание клюквы приходится на сентябрь-ноябрь. Издавна ею врачевали мочевыводящие пути и авитаминоз. В последние десятилетия ягоде приписывают возможности лечить желудочно-кишечный тракт благодаря пребиотическим качествам. В кислой ягоде есть полифенолы, что позволяет поддерживать микробиом кишечника в норме.

Клюква невероятно питательна: один стакан свежей ягоды содержит около 50 ккал и примерно 5 граммов клетчатки, в ней много витаминов С, Е, К.

Повышенное содержание витамина С в клюкве помогает укрепить иммунитет, защитить организм от вирусов. Сиропы и морсы с добавлением клюквы оказывают жаропонижающий, противовоспалительный эффект.

Вернемся к пребиотической клетчатке: это излюбленный "продукт" для полезной микрофлоры кишечника. С помощью клюквы можно защититься от воспалений, инфекций желудка, расстройств пищеварения. Регулярное употребление клюквы ускоряет выработку антиоксидантных соединений и помогает предотвращать рак.

В свежем виде клюква немного кислая, поэтому лучше готовить из нее напитки или соусы с небольшим количеством сахара. Начинайте понемногу добавлять клюкву в смузи, соки, гранолу, делайте домашние фруктово-злаковые батончики для поддержания здоровой работы кишечника.

Как сообщалось ранее, американские исследователи выяснили, что в плодах клюквы содержаться полифенолы, которые повышают иммунитет.