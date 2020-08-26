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Клюква: неоценимая польза ягоды в осенний период

Клюква: неоценимая польза ягоды в осенний период
Обновлено 22:42 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
По содержанию витаминов и минералов клюква считается самой полезной из дикорастущих ягод и применяется для лечения простудных заболеваний.

Созревание клюквы приходится на сентябрь-ноябрь. Издавна ею врачевали мочевыводящие пути и авитаминоз. В последние десятилетия ягоде приписывают возможности лечить желудочно-кишечный тракт благодаря пребиотическим качествам. В кислой ягоде есть полифенолы, что позволяет поддерживать микробиом кишечника в норме.

Клюква невероятно питательна: один стакан свежей ягоды содержит около 50 ккал и примерно 5 граммов клетчатки, в ней много витаминов С, Е, К.

Повышенное содержание витамина С в клюкве помогает укрепить иммунитет, защитить организм от вирусов. Сиропы и морсы с добавлением клюквы оказывают жаропонижающий, противовоспалительный эффект.

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Вернемся к пребиотической клетчатке: это излюбленный "продукт" для полезной микрофлоры кишечника. С помощью клюквы можно защититься от воспалений, инфекций желудка, расстройств пищеварения. Регулярное употребление клюквы ускоряет выработку антиоксидантных соединений и помогает предотвращать рак.

В свежем виде клюква немного кислая, поэтому лучше готовить из нее напитки или соусы с небольшим количеством сахара. Начинайте понемногу добавлять клюкву в смузи, соки, гранолу, делайте домашние фруктово-злаковые батончики для поддержания здоровой работы кишечника.

Как сообщалось ранее, американские исследователи выяснили, что в плодах клюквы содержаться полифенолы, которые повышают иммунитет.

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Свойства, Клюква.

Автор:

Телеграф
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