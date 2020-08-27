Три излюбленных продукта, которые вызывают чувство тревоги

Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак.

Тревожные расстройства встречаются намного чаще, чем может показаться на первый взгляд. При этом триггером могут выступать не только определенные события, но даже предпочтения в еде. Если вы испытываете проблемы с тревожностью, попробуйте исключить из своего рациона эти продукты.

Простые углеводы

Белый хлеб, рис, макароны, сделанные не из цельного зерна, содержат рафинированный сахар, который не только опасен для здоровья, но и для настроения. Рафинированный сахар приводит к резкому выбросу глюкозы в кровь и такому же резкому ее падению, что связано с тревожностью.

Шоколад

Казалось бы, шоколад помогает бороться с плохим настроением, но не все так просто. В нем содержится сахар и кофеин, которые в совокупности могут запустить неприятную реакцию. Ученые рекомендуют заменить его на что-то белковое с небольшим количеством жира, например, на греческий йогурт, добавить сладости которому можно с помощью фруктов и ягод.

Соусы

Готовые соусы, вроде кетчупа или салатных заправок здорово выручают, когда не хочется тратить лишнее время на их приготовление. Но одновременно с этим большинство из них содержит много сахара, о негативном влиянии на тревожность которого уже упоминалось выше.

Ранее мы писали о том, как избавиться от тревожности без лекарств.