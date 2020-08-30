Назван самый полезный способ приготовления картофеля

Всем давно известно, как дважды два, что картофель - далеко не самый полезный овощ. Но диетологи доказали, что более вредным этот продукт становится из-за того, что мы его неправильно готовим.

Овощ при разумном потреблении и отсутствии противопоказаний абсолютно безвреден для здоровья человека. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала диетолог Ирина Лизун.

Многие, кто следит за весом, сознательно отказываются от этого продукта из-за высокой энергетической ценности и повышенного содержания крахмала. Врач поясняет: в овоще содержится полезная разновидность крахмала - резистентный, однако при готовке его свойства изменяются.

По словам эксперта, польза или вред блюд из картофеля зависят от способа его термической обработки. Так, наиболее низкокалорийный и полезный - запеченный в кожуре молодой корнеплод. Причем очищать перед употреблением его не нужно: антиоксиданты находятся именно в кожуре, а также слое под ней.

Максимально калорийным овощ становится в результате обжаривания. Поэтому самое вредное картофельное блюдо - картошка фри. У традиционного пюре тоже высокие показатели гликемического индекса, а если в нем еще и сливочное маслице, энергетическая ценность возрастает в разы.

Ирина Лизун также развеяла миф о том, что батат более полезен, чем обычный картофель. Специалист говорит, диетическим этот сорт точно не назовешь: он содержит много сахара и отличается высокой калорийностью, поэтому заменять им традиционный овощ для снижения веса бессмысленно.