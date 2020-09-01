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Изжога, уходи: как избавиться от неприятного жжения

Изжога, уходи: как избавиться от неприятного жжения
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Морковь – простое, эффективное и безопасное средство для борьбы с недугом.

Причина изжоги – обильное выделение соляной кислоты. Она раздражает сфинктер пищевода, и мы чувствуем жжение в загрудинной области.

Конечно, изжога редко возникает сама по себе: чаще всего это симптом одного или нескольких заболеваний ЖКТ. Беспокоит изжога и беременных, но для них это явление временное.

Если изжога мучает вас уже сейчас, а до врача вы еще не дошли, снять неприятные ощущения поможет обычная морковь. Попадая в желудок, она связывает кислоту и ослабляет ее влияние на мышцы, которые ограничивают поступление пищи в пищевод.

Морковь богата клетчаткой, что позволяет ей выводить токсины и очищать нашу пищеварительную систему. Подобно губке, клетчатка вычищает всю «грязь», при этом сама не переваривается.

Не увлекайтесь: названы вредные свойства моркови

Овощ содержит витамин А, который оберегает слизистые ЖКТ и пищевод от соляной кислоты. Также этот витамин помогает быстро восстановить микроповреждения желудка: частый контакт с кислотой разъедает его, образуются язвочки.

При изжоге помогает как сырая, так и отварная морковь. Полезным будет и запеченный овощ. Свежую морковь лучше натирайте на терке: твердый корнеплод может травмировать пищевод. Значительно снижает приступ изжоги морковный сок.

Употребляя морковь, вы не только устраняете жжение за грудиной, но и поддерживаете печень. Этот орган способен обезвреживать вредные вещества, поступающие с едой в организм, что предотвращает появление кислотного рефлюкса.

Всегда ищите истинную причину изжоги, а не просто пытайтесь заглушить ее лекарствами.

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Овощи, Изжога, Морковь.

Автор:

Телеграф
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