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"Чистая" водица: можно ли на самом деле пить дождевую воду

"Чистая" водица: можно ли на самом деле пить дождевую воду
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Одни говорят, что дождевая вода полезна и обладает практически магическими свойствами, другие, что дожди сейчас идут практически кислотные, и даже просто промокнуть под дождем - вредно для здоровья!

Дождевую воду действительно собирают. Ее собирают и пьют там, где воды в принципе мало, или там, где в воде много химикатов, и надо их разбавить до безопасной концентрации. Всемирная организация здравоохранения даже выделяет в своих публикациях отдельные главы про дождевую воду. Так что это обычное дело. Но всегда ли эту воду можно пить, если руководствоваться здравым смыслом?

Чаще дождевая вода чистая. Но ветер может задуть в нее какую-нибудь сажу от пожаров, химию с заводов, пыль или даже просто сухие листья.

Дождевую воду собирают через обычные водосточные желоба и трубы. Но все-таки есть некоторые хитрости.

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Слышали эти повторяющиеся истории от американцев, которые чистили водостоки и упали с крыши? Это популярная страшилка. Сверху на водостоки нужно устанавливать сетки, чтобы в водосточные трубы не летел мусор, листья и дохлые воробьи. По этой же причине надо стричь ветви деревьев, которые нависают над крышей. По таким веткам в водосток могу залезть не только букашки, но и крысы.

Если планируете пить дождевую воду, то собирайте ее в емкость, которая предназначена именно для питьевой воды. В дождевой воде очень мало солей. Такая деминерализованная вода быстро разъедает металлы.

Если дождевую воду собрать в непредназначенную для этого дела емкость, то вода начнет растворять материал емкости. Если такая бочка не была спроектирована для воды, то из нее в воду может вымываться всякая ядовитая гадость.

Нельзя пить воду, которая стекла с крыши, покрытой битумом и всякими рубероидами. Из этих смол выделяется отрава.

Понятно, что на крышу гадят птички. Поэтому для небольшого дома рекомендуют первые 25 литров дождевой воды не собирать. Там даже есть какие-то специальные приспособы, которые эту порцию сливают, но проще просто отсоединить на время трубу.

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Бочки для сбора дождевой воды надо накрывать крышками. Так в них не заведутся личинки мух или комаров, и солнце не будет выращивать водоросли.

Про мух не такая уж простая история. Был случай, когда один гражданин с похмелья напился из бочки с дождевой водой, а потом рассказывал врачу, что из него выходили черви с "головой и глазами". Гражданина даже показали психиатру, но быстро выяснили, что это были личинки мух. Они реально с головой и глазами.

В любом случае дождевую воду нежелательно пить без кипячений. Надо пропустить ее через простейший фильтр, чтобы задержать мусор, и потом прокипятить.

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Вода, Дождь.

Автор:

Телеграф
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