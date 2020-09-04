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Дневной сон: сколько нужно спать, чтобы восстановить энергию

Дневной сон: сколько нужно спать, чтобы восстановить энергию
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Слишком долгий дневной сон требует много времени на раскачку.

Всего 20 минут дневного сна достаточно для того, чтобы восстановить энергию, которой хватит до глубокого вечера. Так считает доктор биологических наук Владимир Дорохов.

По его экспертному мнению, если днем человек позволит себе поспать дольше 20 минут, то сон перейдет в более глубокую фазу, и это потребует большего времени для того, чтобы полностью проснуться. После такого глубокого сна восстановление длится примерно 20-40 минут, что никак нельзя себе позволить в рабочее время.

 Если у человек ненормированный рабочий день, то примерно час сна даст ему возможность после окончательного пробуждения быть бодрым до позднего вечера. Если нужно проснуться быстро, то лучше спать не более 20 минут, — дал совет Владимир Дорохов.

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Он также назвал самое оптимальное время для дневного сна – с 13:00 до 15:00. А вот спать после 17 часов не рекомендуется, это может стать причиной плохого сна ночью, считает специалист.

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Здоровье, Сон, Здоровый сон.

Автор:

Телеграф
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