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Сколько можно съесть шоколада: названа безопасная для здоровья доза

Сколько можно съесть шоколада: названа безопасная для здоровья доза
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Эксперты смогли рассчитать безопасную дозу шоколада. Специалисты уверяют, что совсем исключать любимое лакомство из рациона не стоит. Но употреблять в пищу шоколад нужно с осторожностью.

Американские ученые пришли к выводу о пользе шоколада для сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, умеренное употребление продукта (не более одного раза в неделю) снижает риск ишемической болезни сердца. К такому выводу исследователи из США пришли после анализа данных о состоянии здоровья более 300 тысяч добровольцев.

Оказалось, что шоколад положительно влияет на организм: повышается уровень "хорошего" холестерина, блокируются воспалительные процессы, улучшается состояние сосудов.

Положительные свойства шоколада объясняются содержанием в продукте таких полезных веществ, как катехин, процианидины и эпикатехин.

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Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение шоколаду с низким содержанием сахара и с высоким содержанием какао. Речь идет о горьком (темном) шоколаде. Также следует следить за объемом потребляемого продукта.

Безопасная дневная доза темного шоколада составляет 50 граммов, а молочного - 20 граммов.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили связь между памятью и шоколадом.

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Продукты, Шоколад.

Автор:

Телеграф
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