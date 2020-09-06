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Осенней депрессии как не бывало: продукты, повышающие настроение

Осенней депрессии как не бывало: продукты, повышающие настроение
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: unsplash.com
Перечислим продукты, которые помогут вам не впасть в депрессию.
  • Бананы

Этот фрукт содержит "гормоны удовольствия", и этому есть научное обоснование: бананы богаты особыми аминокислотами - тирозином и триптофаном. Первая генерирует дофамин, незаменимый для поддержания энергии и мотивации, из второй вырабатывается серотонин, ответственный за чувство удовлетворенности, умиротворения.

  • Кофе

По поводу этого ароматного напитка мнения расходятся, однако специалисты солидарны в том, что свежезаваренный кофе убирает сонливость и заряжает энергией с утра. Чтобы он принес пользу организму, важно выбирать качественный натуральный кофе и употреблять его в умеренных количествах.

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  • Печень трески

В силу большого содержания витамина D это один из наиболее эффективных продуктов для борьбы с плохим настроением. Установлено: один маленький бутерброд с печенью трески содержит суточную норму этого витамина. Однако при ее употреблении нужно быть осторожными людям с лишним весом: у продукта высокая энергетическая ценность.

Почти во всех сортах много витаминов группы В, необходимых для нормальной работы нервной системы. Орехи благотворно влияют на душевное равновесие, и лучше всего выбирать миндаль, грецкие, кедровые орешки - они считаются наиболее полезными. Чтобы избавиться от минорного настроения, восстановить силы, достаточно каждый день есть горсточку.

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  • Имбирь

Многие используют порошок из корня имбиря для придания блюдам пряного вкуса, однако полезнее его употреблять в естественном виде. Один из вариантов - приготовить имбирный напиток, который нормализует кровообращение, приведет организм в тонус. Рецепт очень прост: корень нужно натереть на терке, залить горячей водой, при желании для вкуса можно добавить мед, лимончик.

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Депрессия, Продукты.

Автор:

Телеграф
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