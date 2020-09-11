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Все хорошо в меру: угрозы потребления молока для здоровья

Все хорошо в меру: угрозы потребления молока для здоровья
Обновлено 22:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Специалисты назвали вред от чрезмерного употребления молока.

Молоко при условии пониженного содержания жира способно снизить угрозу возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и инсульта. Продукт способствует укреплению костной системы и зубов. В нем содержится кальций, фосфор, витамин D и другие полезные вещества, а также антиоксиданты, защищающие головной мозг от отрицательного воздействия свободных радикалов. При этом, несмотря на все полезные свойства, употребление молока скрывает некоторые угрозы.

Этот продукт может спровоцировать проблемы с работой пищеварительной системы и вызвать ощущение усталости. Особенно опасно молоко для людей с непереносимостью лактозы. У них после употребления данного напитка часто возникают вздутие живота, газы и диарея.

Помимо этого молоко нередко ведет к высыпаниям на коже, особенно часто у любителей данного напитка возникает угревая сыпь.

Какое молоко лучше пить: горячее, теплое или холодное

В случае нарушения гормонального фона продукт может спровоцировать рак яичников, матки, груди и простаты. Для людей с повышенным уровнем холестерина лучше покупать обезжиренное молоко. Это же касается страдающих ревматическими заболеваниями пациентов.

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Молоко.

Автор:

Телеграф
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