Это стоит знать каждому: ранние признаки рака горла

Рак горла и гортани - это злокачественная опухоль, которая развивается в области гортани, где находится голосовой аппарат. В большинстве случаев рак горла поражает курильщиков.

Ранние признаки рака горла:

Ощущение инородного предмета в горле

По мере роста новообразования оно блокирует часть гортани. Возникает ощущение, будто в горле что-то застряло и мешает нормально говорить, глотать, вдыхать воздух.

Боль в горле

Зачастую о развивающейся онкологии сигнализирует продолжительная боль в горле. Не нужно пытаться избавиться от нее самостоятельно. Лучше пройти обследование и выяснить природу боли.

Увеличение лимфоузлов

Увеличение лимфатических узлов, к тому же сопровождающееся болезненными ощущениями, еще один распространенный симптом растущей опухоли. Из-за метастазов в районе горла, шеи, нижней челюсти появляются узелки, шишки.

Боль в ухе

Продолжительная боль в ухе, которая не уходит после традиционных способов лечения, также может сигнализировать о раке горла. Даже если она не доставляет особого дискомфорта, нужно обследоваться у специалиста.

Мутация голоса

Новообразования часто локализованы на голосовых связках, из-за этого изменяются звучание, тон голоса, появляется хрипотца. Если такие симптомы держатся более 2 недель, стоит незамедлительно посетить врача.

Риск развития рака горла значительно возрастает после 60 лет, при курении, злоупотреблении алкоголем, а также у людей с вирусом папилломы человека.

Ранее сообщалось о восьми специях и травах, которые могут снизить риск развития рака.