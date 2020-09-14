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Противоречивый напиток: полезные свойства кофе

Противоречивый напиток: полезные свойства кофе
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Кофе – чуть ли не самый противоречивый напиток в мире. Медики то ругают его, то возносят на пьедестал. Неоднозначная слава приводит к тому, что многие люди отказываются от кофе, что не всегда оправдано.

Натуральный молотый кофе – напиток из кофейных бобов средней и высокой степени обжарки. Несмотря на название, этот продукт не имеет ничего общего с чечевицей и фасолью. Бобы кофе – источник бодрящего алкалоида кофеина. Его небольшие дозы способны улучшить настроение, взбодрить, улучшить реакцию и пробудить чувства.

Качественный кофеин считают одним из лучших энергетиков в спорте. Чашка кофе, выпитая за полчаса до тренировки, улучшает результаты спортсменов почти с гарантией, тогда как та же самая чашка кофе после блокирует расщепление жиров в печени. Существует информация о том, что качественный кофе по количеству антиоксидантов превосходит зеленый чай и может считаться напитком красоты, полезным для кожи.

Исследования Университета Гарварда подтверждают, что кофе защищает сердечно-сосудистую систему от заболеваний. По данным ученых любители этого напитка чаще всего игнорируют популярные способы заботы о здоровье – спорт, прием витаминов, отказ от алкоголя и курения, однако, в среднем, меньше подвержены инфарктам, чем сверстники.

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Кофе улучшает кровообращение в мозге человека, способствует активизации долговременной памяти, и повышает интеллектуальную активность. Так что пара чашек кофе во время учебы или работы – не такая уж плохая идея.

 

Применяют кофе не только в кулинарии, но и в косметологии. Всем известен «кофейный скраб» – растирание кожи спитым кофе для того, чтобы сократить количество отмерших клеток, ускорить обновление кожных покровов и придать тонус. Сочетайте кофе с любыми полезными маслами, вроде кунжутного или кокосового, чтобы удвоить результат.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Кофе, Польза.

Автор:

Телеграф
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